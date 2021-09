‘First Dates’ continúa siendo uno de los programas que más está arrasando en nuestro país. Un día más, las puertas del restaurante más famoso de la televisión se han abierto para recibir a nuevos y sorprendentes comensales. Todos ellos estaban más que dispuestos a conocer a su media naranja.

El pasado miércoles pudimos conocer a Helena, que desde un primer momento dejó claro que “me gusta gustar, ir llamando la atención e ir rompiendo cuellos”. El barman de ‘First Dates’, Matías Roure, se fijó en la altura de la comensal. Es entonces cuando Lidia Torrent hizo la siguiente pregunta: “¿Te han dicho alguna vez que impones?»

Helena respondió afirmativamente, yendo más allá: “Creo que asusto a los chicos”. Lejos de que todo quede ahí, la joven dio más datos sobre ella: “En el amor lo doy todo porque soy una chica todoterreno. Estoy acostumbrada a un tipo de chico exuberante, pero que luego lo conoces y solo le puedes decir que se calle porque como persona no vale nada”.

Cuando buscas el amor a diario pasa el tiempo muy deprisa… ¡Se nos echó el miércoles encima y no nos dimos ni cuenta! 😳 ¡Abrimos las puertas de #FirstDates29S! ❤ https://t.co/x6Ibzapq4Z pic.twitter.com/iTTcq2UfQ7 — First Dates (@firstdates_tv) September 29, 2021

En ese instante llegó a ‘First Dates’ un italiano afincado en Barcelona llamado Andrea. El joven se definía de la siguiente manera: “Soy un chico alegre, hablo muchísimo, ambicioso y emprendedor. También me gusta mucho viajar y descubrir cosas nuevas”. Helena, al verle, reconoció que “mi primera impresión ha sido buena y mala a la vez porque ya he tratado con bastantes chicos así como él, con ese físico de chulito”.

Además, añadió: “Luego los conoces como personas y no valen nada, pero voy a darle una oportunidad porque no todo el mundo es igual”. La joven apostó por conocer más al italiano durante su cita. Hasta tal punto hubo buena conexión que la barcelonesa no tardó en reconocer que “me encanta su sonrisa”.

Andrea reconoció que Helena le imponía muchísimo: “Es muy alta y muy grande. Tiene una espalda…” Es más, le dijo lo siguiente a la joven: “Tú no podrías estar con un chico de 1,90 y delgado”, a lo que ella respondió: “A mí me gustan los chicos grandes”. En la decisión final, el italiano quiso tener una segunda cita con Helena puesto que “me encanta”. Ella también quiso tener un segundo encuentro con el entrenador personal: “Le veo un chico con muchos puntos en común conmigo”.