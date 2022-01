Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Claudia y Mirko. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

El primero en llegar al restaurante fue Mirko, un joven cantante que se declaró abiertamente «polisexual». Como era de esperar, el presentador Carlos Sobera al escuchar sus palabras no pudo evitar preguntarle por el significado de ellas. Pero, fue en ese momento cuando llegó su cita de la noche, Claudia. “No me la esperaba así, es guapísima”, confesó el joven de 19 años.

Claudia, por su parte, se sorprendía por un doble motivo. El primero, que su cita fuera un chico, ya que ella es bisexual pero se esperaba una chica, y segundo, que la recibiera cantando una canción de Queen.“Soy polisexual”, volvía a explicar el comensal. “Me gustan tanto hombres como mujeres”, añadió.

¿Te podrías enamorar de un caracol? 🐌 ¡Nos vemos en una hora en #FirstDates20E! ❤ pic.twitter.com/aHcIbOBvJD — First Dates (@firstdates_tv) January 20, 2022

“O sea, bisexual”, matizaba Claudia, que no entendía la diferencia. Una vez en la mesa, Mirko se disponía a dar las explicaciones pertinentes. “No es lo mismo que bisexual porque yo no discrimino entre los dos géneros sino que incluyo las transexualidades; no diferencio el género. Me gusta o no me gusta”, aclaraba el joven.

La cita entre ambos en realidad no iba del todo mal, sin embargo, todo cambió cuando Mirko le dijo a Claudia que mantiene dos relaciones sentimentales. Al respecto, la comensal no pudo entender como puede enamorarse de tantas personas. “Yo en mis relaciones fomento mucho la comunicación”, comentó Mirko.

“El hecho de que me diga que tiene dos relaciones por ahí digo, mira adiós”, confesaba Claudia. Y es que, la comensal no parecía convencida con el tipo de pareja que busca Mirko. Por ello, en la decisión final, el camino que iba a elegir cada uno estaba más que claro.