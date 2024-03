La airada reacción de una comensal de ‘First Dates’ al ver a su cita: «Yo me voy»

Una noche más, el restaurante del amor más famoso de la parrilla televisiva abrió sus puertas para recibir a los nuevos solteros que han decidido vivir la experiencia de primera mano. Encontrar a tu media naranja no es fácil, pero el equipo de First Dates siempre intenta ayudar en todo lo que puede a sus participantes para que logren su objetivo o, al menos, lo intenten.

Recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Isabel. La catalana de 72 años llegaba al programa presumiendo de belleza y de personalidad. «Llamo mucho la atención por la calle», dijo en su presentación.

Tras el fallecimiento de su marido la soltera no ha vuelto a encontrar el amor, pero eso no le ha impedido seguir despertando pasiones por donde pasa. «A mi me paran los hombres por la calle y me piden el número de teléfono», comentó. Posteriormente, José Miguel, un soltero catalán de 74 años, llegó al local.

El primer encuentro entre ambos no fue para nada el esperado. Pues, Isabel mostró rápidamente su desagrado al ver al que sería su cita entrar por el restaurante. «Matías no me gusta, yo me voy», aseveraba ella al barman de First Dates. A pesar de querer huir de la velada, la comensal le dio una oportunidad a José Miguel y poco a poco fue cambiando de opinión.

«Se ve un hombre serio y lo que dice lo dice con mucha seriedad. Y la camisa la lleva muy bien planchada», señaló a las cámaras del formato. En la mesa, la pareja de solteros se fue poniendo al día para conocerse mejor. De esta manera, la soltera le explicó a su acompañante que se quedó viuda con tan solo 30 años y que tuvo que sacar adelante a sus hijos ella sola. «Para mí es un orgullo», declaraba.

Isabel en First Dates: «Es raro que lleve tanto tiempo solo. Me ha llamado la atención»

José Miguel, por su parte, contaba que sus hijos se acodaban de él solo porque les llamaba muy a menudo. «Al final tienes que estar tú detrás», dijo con pesar. «El padre que tiene buena relación con sus hijos es buen padre», comentó ella.

Asimismo, el comensal le comentó que se divorció y lleva desde el 2009 sin pareja. Unas declaraciones que dejaron a Isabel sin palabras. Por otro lado, y a pesar de estar disfrutando de una velada muy agradable, la actracción no fue mutua. «Me ha parecido un poco mayor. Tiene un rubio demasiado exagerado y unas facciones de muy mayor», sentenciaba él.

En la recta final, el soltero tenía mucha curiosidad en conocer la edad de Isabel. Sin embargo, la comensal optó por mentir sobre su edad. «Soy del 74», dijo ella. Un número que descuadró un poco a José Miguel, quien no le creyó nada. «Me ha mentido un poco en la edad, está muy arrugada», aseveraba. Por ello, en la decisión final, el participante rechazó querer seguir conociendo a la soltera en un segundo encuentro.