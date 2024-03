Un comensal de ‘First Dates’ alucina con la fantasía de su cita: «No me ha excitado nada»

El mes de febrero se ha despedido por todo lo alto en First Dates, de eso no cabe duda. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en todo un acierto para la cadena, pues cada vez son más los espectadores que no se pierden ni una de las citas.

Recientemente, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a solteras como Idoia, una consultora de 35 años que actualmente se encuentra viviendo en Ámsterdam. «Soy muy sociable, creativa, emprendedora. Siempre estoy trabajando en proyectos creativos», dijo en su presentación.

La comensal fue la primera en llegar al restaurante del amor, por lo que Sobera fue el encargado de recibirla. Tras hablar un poco con el presentador, la soltera le explicó cómo le gustaría que fuera su cita ideal. «Abierto de mente y que se cuide físicamente», afirmó.

Su cita fue Chema, un coach de 32 años de Valencia. «Yo ayudo a las personas a que se empoderen de su vida, tomen conciencia, a que ocupen su lugar», dijo en su presentación. La primera toma de contacto entre los solteros fue un poco agridulce, pues mientras Idoia dejaba claro estar encantada con Chema, él no pudo decir lo mismo.

El equipo de First Dates intentó calentar el ambiente

En la mesa, la pareja habló de diversos temas para conocerse un poco mejor y descubrir qué aspectos tenían en común y cuáles no. Por ello, y debido a que la chispa no terminaba de surgir entre ellos, el equipo del programa les propuso jugar a un juego un poco picante donde salieron a la luz sus fantasías sexuales.

Chema saca una red flag al ver que a su cita le da vergüenza hablar de sexo en #FirstDates29F: “Me gusta que se abran y me cuenten”https://t.co/j5slAo0wBe — First Dates (@firstdates_tv) February 29, 2024

«Tipo juegos de rol (…) Yo qué sé, típico de ‘te vengo a arreglar la tubería’, cosas así», destacó la soltera entre risas. Chema, al ver que no afirmaba nada en concreto, la animó a que se «mojara». «Soy una persona que le encanta hablar y explorar en el sexo y que no haya temas tabú (…) No me ha excitado nada», confesó el comensal.

Asimismo, Chema le explicó que le encantaría hacer «un trío» y también «hallar la capacidad y el vínculo de podernos hacer el amor sin necesidad de penetración». El soltero admitió que el ámbito sexual es muy importante para él de cara a tener una relación sentimental. Por ello, al ver a su cita tan tímida, optó por no indagar demasiado

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Idoia sí quiso seguir conociendo a Chema en una segunda cita. Sin embargo, el valenciano prefirió cortar por lo sano. «Me ha faltado ese desvelarse un poco más. El ‘quitarse la capa’, que para mí es super importante. Ha faltado ese pequeño matiz que para mí es la diferencia entre tener una segunda cita o no», sentenció.