Cada vez son más los países que ya tienen su candidato oficial para ‘Eurovisión 2022’. Este mismo fin de semana, entre otros, se ha conocido a Emma Muscat la representante de Malta en el festival europeo, después de una preselección muy reñida.

La canción ‘Out of Sight’ de la artista, ha conseguido alzarse con la victoria popular, así como también con la del jurado. De hecho, Emma Muscat, consiguió obtener gracias a su magnífica actuación, la máxima puntuación de todos los jueces.

En total, fueron 17 las candidaturas que compitieron por representar a Malta en el festival europeo. Y entre las candidaturas más llamativas, se encontraba Nicole Azzopardi, quien ya representó a Malta en el festival infantil en el año 2010, así como también artistas que ya representaron al país en ‘Eurovisión’, como Richard Edwards.

There ain’t no other soul like her! 💫

Emma Muscat will represent Malta at #Eurovision 2022 with Out of Sight! 🇲🇹👀

🌟 Read all about Malta’s selection at https://t.co/8ppA7om1Py! pic.twitter.com/vEPxO35hgY

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 19, 2022