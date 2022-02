El pasado 29 de enero de 2022 vivimos un momento absolutamente espectacular: Chanel se convirtió en la ganadora de la primera edición del ‘Benidorm Fest’ y, por tanto, es la representante de España en ‘Eurovisión 2022’. La artista viajará hasta Turín para participar en el certamen con la canción ‘SloMo’.

En plena etapa de ensayos, reuniones y preparación de viajes de promoción por Europa, Chanel ha sacado un hueco para charlar con Happy FM. Estuvimos con ella en Benidorm, nada más conocer que era la flamante ganadora de este festival, y es un hecho que queremos seguir acompañándola en este camino hacia Turín.

En esta entrevista, Chanel ha recordado cómo vivió el momento en el que descubrió que era la ganadora del ‘Benidorm Fest’: “Se ve en las imágenes, alucinaba. No me lo creía, estaba flipando”. Es más, reconoce que “fue increíble”. Junto a la artista, recordamos que ‘SloMo’ está arrasando en toda Europa, siendo su actuación una de las más vistas hasta el momento del canal de YouTube de ‘Eurovisión’.

Algo que, evidentemente, ha dejado sin palabras a la propia Chanel Terrero: “Estoy muy contenta. Mis amigos me envían como vídeos-reacciones de la gente de fuera de España viendo el vídeo y es súper bonito ver cómo se emocionan al ver el trabajo que hemos hecho durante tanto tiempo”. Además, añade: “Es muy guay y, claro, cada vez que veo un vídeo-reacción me salen mil correcciones”.

De esta manera, Chanel Terrero deja claro que le fascina ver las reacciones pero que, inevitablemente “sale mi exigencia”. En cuanto a ‘SloMo’, la artista reconoce que diversas partes que le encantan: “Una de mis favoritas es el segundo estribillo, cuando estamos los seis en el escenario y estamos bailando en parejas. Ese juego de luces con estrobos y crea esa imagen en ‘slow-motion’. ¡Esa es una de ellas!”.

Por si fuera poco, la ganadora de ‘Benidorm Fest’ nos desveló cómo le hizo saber Carmen Farala que estaba pensando en crear un nuevo vestuario de cara a la final del certamen: “Nos dijo: ‘No puedo dormir. Chanel no puede salir con el mismo vestuario’”. Es más, nos hace saber que “Carmen cuenta que tenía todos los retales encima de la mesa y estaba esperando al OK de Leroy para empezar a coser”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chanel Terrero (@chanelterrero)

Chanel ha aprovechado para confirmar que sí que está en proceso el videoclip de ‘SloMo’, aunque nada tiene que ver con las imágenes con las que surgió el rumor en redes sociales. Por si fuera poco, reconoce que se ha sentido muy querida por el enorme apoyo que ha recibido por un gran número de rostros conocidos: “Me han hecho ilusión todos, que alguien que esté en esa palestra se posicione me parece de admirar y lo agradecí un montón”.

Eso sí, “uno de los mensajes que más ilusión me hizo fue el de Beatriz Luengo. Ella publicó un post en Instagram que me tocó directamente al corazón”. Además, reconoce que la artista es todo un referente para ella, desde su participación en UPA Dance. En cuanto a esta aventura, Chanel ha desvelado cuál es el mejor consejo que le han dado: “Que disfrute el camino, el momento, porque al final van a ser tres minutos de actuación y ya, por lo que disfrute todo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Luengo (@beatrizluengo)

La representante de España en ‘Eurovisión 2022’ reconoce que está “haciendo los deberes” y está escuchando las propuestas de sus rivales en el certamen musical: “La verdad es que hay un nivel muy top, me gusta mucho, y hay mucha diversidad”. Eso sí, tiene claro que, “si me tuviera que quedar con uno, hasta ahora, creo que es el de Ronela, de Albania, pero Italia me gusta mucho también”.

Para finalizar, Chanel ha querido echar la vista atrás con nosotros para recordar a esa joven niña que se animó a cumplir sus sueños sobre los escenarios de diversos musicales: “Creo que le diría que no perdiera la ilusión y que siguiera soñando y trabajando duro, que creo que es el cóctel del éxito personal”. No te pierdas la entrevista completa de Chanel Terrero para Happy FM. ¡Seguimos caminando junto a ella hasta Turín!