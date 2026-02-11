El equipo de Luna Ki emite un comunicado tras lo ocurrido en ‘Benidorm Fest 2026’: «Queremos aclarar que…»

El pasado martes 10 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la primera semifinal de Benidorm Fest 2026, en la que no solamente conocimos los nombres de los primeros finalistas de la edición, sino que también fuimos testigos de algún que otro contratiempo. De hecho, el más sonado fue la ausencia de Luna Ki del Palau D’Esports L’Illa de Benidorm después de subirse al escenario para interpretar Bomba de amor, su propuesta para este festival. Como es de esperar, su ausencia en la green room y durante las votaciones generó una enorme preocupación entre los seguidores del certamen musical. Es por eso que Inés Hernand, Jesús Vázquez y Javier Ambrossi comunicaron en directo que la artista había tenido que marcharse por encontrarse «indispuesta», pero que «estaba bien». Algo que, poco después durante la rueda de prensa de los primeros finalistas, María Eizaguirre también confirmó, aunque sin entrar en muchos más detalles.

«En nombre de RTVE, me gustaría decir que Luna es una artista de los pies a la cabeza, es todo sensibilidad, es todo corazón, es una persona híper sensible y, desde aquí, alumna, siempre tan auténtica, siempre tan de verdad, me gustaría mandarte todo nuestro cariño», comenzó diciendo la Directora de Comunicación y Participación de RTVE, y añadió: «Estamos aquí, estamos con ella. Le mandamos un cariñosísimo aplauso desde aquí». Horas después de lo sucedido en el Palau D’Esports L’Illa de Benidorm, el equipo de Luna Ki ha dado el importantísimo paso de romper su silencio. Así pues, a través de redes sociales, la agencia de representación de la artista ha emitido un comunicado en el que ha querido aclarar por qué la artista abandonó el recinto. Al parecer, todo se debe a un episodio de ansiedad que sufrió tras su actuación en la primera semifinal de Benidorm Fest 2026.

«En relación a los acontecimientos ocurridos ayer tras la actuación de Luna Ki en el Benidorm Fest, su equipo de representación desea comunicar lo siguiente», comienzan diciendo en el comunicado. Acto seguido, han ido mucho más allá: «Queremos aclarar que Luna tuvo que abandonar el recinto justo al finalizar su actuación, antes de que comenzaran las votaciones».

Fue entonces cuando arrojaron mucha más luz sobre lo que sucedió a Luna Ki: «La artista sufrió un episodio de ansiedad que requirió atención inmediata y su retirada del foco público. Detrás de la artista que se sube al escenario hay una persona sensible; la salud y el bienestar emocional de Luna están, y estarán siempre, por encima de cualquier compromiso profesional o espectáculo».

Es por eso que han aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento para evitar cualquier tipo de especulación respecto a la salud de la artista o, incluso, poner freno a los comentarios ofensivos que han surgido en las últimas horas: «Pedimos a los medios de comunicación y a los usuarios en redes sociales responsabilidad, empatía y respeto en estos momentos delicados», aseguran.

Por si fuera poco, han aprovechado el comunicado, a su vez, para dar las gracias: «Queremos agradecer profundamente a RTVE, y de manera especial a María Eizaguirre y César Vallejo, por su trato humano, su comprensión y el apoyo brindado a la artista y a todo el equipo ante esta situación». Y finalizan: «Luna se encuentra ahora mismo descansando, contenida por su entorno y sus seres queridos».