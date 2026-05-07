No es ningún secreto que, desde hace años, La ruleta de la suerte realiza programas especiales con motivo de fechas señaladas. Por lo tanto, el pasado lunes 4 de mayo, el equipo capitaneado por Jorge Fernández y Laura Moure hizo lo propio por el Día de la Madre, por lo que los atriles quedaron ocupados por madres e hijos a modo de homenaje. Durante la entrega, pudimos ver cómo las del atril azul, Begoña y Olatz, comenzaron a despuntar frente a sus contrincantes, especialmente cuando cayeron en el gajo de 1.000 euros y pudieron utilizar la doble letra del supercomodín. Por lo tanto, era realmente complicado para sus rivales poder evitar que fueran a la ruleta final. Como estaba previsto, llegaron a esa última prueba con una pista que era la siguiente: «Tres que dan las madres». A pesar de no haber escogido mal sus consonantes y su vocal, ninguna de las dos vio «Confianza, protección y ejemplo».

Por lo tanto, las concursantes de La ruleta de la suerte tuvieron que conformarse con los 5.525 euros que ganaron durante el programa, sin sumar los 5.000 euros que había en el sobre escogido tras tirar a la pequeña ruleta antes de enfrentarse a ese último panel. «Muchas felicidades a las dos por haber jugado y por haberos llevado 5.525 euros», comenzó diciendo Jorge Fernández a las concursantes del atril azul. Pero no todo quedó ahí, puesto que también quiso sorprender a su compañera Laura Moure: «A ti, Begoña, por el Día de la Madre… ¡Y a ti también, compi, que te queda cada vez menos ya!», exclamó. Todo ello mientras quiso colocar su mano derecha en el vientre de la azafata de La ruleta de la suerte. Ella, por su parte, se limitó a decir lo siguiente: «Ya casi es, ¡felicidades!».

Tal y como hicimos saber en Happy FM, al ser los primeros en hablar del embarazo de Laura Moure, el parto estaría previsto para agosto. Por lo tanto, este periodo suele coincidir con las vacaciones del equipo del programa que se emite en Antena 3, en las que no se graban nuevas entregas. Ahora bien, si todo sale según lo previsto, el embarazo y posterior parto de Laura no implicaría su ausencia en el concurso.

¿Cómo anunció Laura Moure, de ‘La ruleta de la suerte’, que estaba embarazada?

El pasado mes de marzo, a través de su perfil de Instagram, hizo una publicación en la que confirmó esta gran noticia: estaba embarazada de una niña a la que llamará Zoe. «No lo había comunicado antes porque, como sabéis, existe un tiempo de prudencia… ¡Necesitaba estar segura de que todo iba a ir bien! La barriguita se ha asomado muy rápido y ha sido difícil disimular…», comenzó diciendo.

«He estado algo desaparecida, pero no me encontraba nada, nada bien… Ya dejé atrás ese primer trimestre de náuseas y sueño y me encuentro mucho mejor. ¡¡No podemos estar más felices!!», exclamó. Tras anunciar que su pequeña se llamará Zoe, fue más allá: «¡¡Está creciendo de maravilla!! En agosto la tendré entre mis brazos, por fin. Deseando que llegue el verano. Un abrazo muy fuerte a todos. Os quiero mucho».