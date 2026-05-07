Marratxí reitera ante AENA su rechazo absoluto al parque fotovoltaico de Son Bonet y descarta cualquier acuerdo

El Ayuntamiento de Marratxí ha trasladado de forma firme y directa a la dirección de AENA su rechazo total al proyecto de parque fotovoltaico previsto en Son Bonet y ha dejado claro que no existe margen para ningún tipo de acuerdo que implique su desarrollo en este emplazamiento.

El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, se reunió recientemente con responsables de AENA, concretamente con la directora de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio, Sonia Corrochano; el director de Aeropuertos del Grupo III, Amado Cea; y la directora del Aeropuerto de Son Bonet, Isabel Mendiguchía, y les comunicó su oposición al proyecto.

Este encuentro se ha producido tras la reiterada petición por parte del Ayuntamiento a AENA, al Ministerio de Transportes y al Gobierno de España de mantener una reunión para abordar este tema, informa el consistorio marratxiner en un comunicado.

Los representantes de la empresa pública dependiente del Gobierno plantearon la posibilidad de explorar vías de consenso. Sin embargo, Llompart fue contundente al afirmar que «el posicionamiento del Ayuntamiento es innegociable: el parque fotovoltaico de Son Bonet no se aceptará en ningún caso y el consistorio seguirá trabajando activamente para impedir su ejecución».

Asimismo, desde AENA se señaló que con el anterior equipo de gobierno municipal, formado por PSOE y Més, se habrían producido avances orientados a un posible acuerdo. Una afirmación que sorprendió al actual equipo de gobierno, especialmente ante las críticas recibidas por parte de la oposición y que refuerza, asegura Llompart, «la voluntad del Ayuntamiento de mantener una posición clara, coherente y sin ambigüedades: no facilitaremos ningún escenario que pueda derivar en la implantación del proyecto».

Un proyecto no aprobado y aún en los tribunales

El Ayuntamiento de Marratxí recuerda que el proyecto del parque fotovoltaico de Son Bonet no está aprobado y continúa judicializado. A día de hoy, no puede ejecutarse bajo ningún concepto.

La iniciativa fue rechazada ya en 2021 cuando AENA intentó tramitarla como proyecto industrial estratégico, procedimiento que fue denegado por parte del Govern balear tras el informe desfavorable y vinculante emitido por el Ayuntamiento.

Posteriormente, el proyecto siguió su curso por la vía de autorización administrativa previa, que fue denegada en 2023 por la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. Este hecho provocó también el archivo del expediente ambiental. Aunque AENA ha recurrido estas decisiones, el procedimiento sigue pendiente de resolución judicial.

En este contexto, y por mandato del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), el Govern balear emitió recientemente la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto. No obstante, aclara Llompart, «dicha declaración no supone en ningún caso la autorización del parque, ya que su eficacia está suspendida hasta que exista una sentencia firme. Es decir, actualmente carece de validez legal a efectos de ejecución».

El Ayuntamiento de Marratxí mantiene que el proyecto no cumple con la normativa urbanística ni con la planificación territorial vigente, incluyendo el Plan Director de AENA, el Plan Director Sectorial de la CAIB y las normas subsidiarias municipales.

«Los terrenos de Son Bonet constituyen un espacio de uso público consolidado durante décadas, por lo que su transformación en un uso industrial resulta incompatible con el interés general del municipio», concluye Llompart.