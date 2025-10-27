Marratxí presenta la XXIV Fira de Tardor con el mercado artesanal y la Cursa del Siurell

Marratxí se prepara para vivir los días 8 y 9 de noviembre uno de los fines de semana más esperados del año: la XXIV edición de la Fira de Tardor, que llenará Sant Marçal de vida, cultura popular y actividades para todos los públicos. El evento contará también con la celebración de la XII Cursa del Siurell, una cita solidaria que une deporte, salud y compromiso social en un ambiente festivo.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un completo programa con mercado artesanal y de producto local, talleres infantiles, actuaciones musicales, exposiciones y una muestra de entidades y clubes deportivos del municipio.

El sábado 8 de noviembre Marratxí volverá a vibrar con la Cursa del Siurell, que dará el pistoletazo de salida al fin de semana festivo y solidario. La jornada comenzará a las 10.00 horas con el circuito infantil, seguido de la carrera de 12 km a las 11.15 h y la carrera de 5 km y caminata popular de nórdic walking a las 11.20 h. Las inscripciones se pueden realizar en la web elitechip.net. y lo recaudado se destinará a la Asociación de familias de menores con cáncer de las Islas Baleares (Aspanob)

La cita deportiva se completará con el Gran Tardeo de la Verònica, de 18.00 a 00.00 horas, con las actuaciones de DJ Marieta, La Década Prodigiosa y DJ Polichy, que convertirán la noche del sábado en una gran fiesta de convivencia y música.

El domingo 9 de noviembre Sant Marçal se transformará en un gran punto de encuentro familiar con el mercado de puestos artesanales y carpas de producto local, abierto de 10.00 a 16.00 horas. La mañana incluirá actividades para todas las edades como el taller artesanal de leche de almendra, la Ballada dels Gegants, el Conjunto Instrumental de la Escuela Municipal de Música, el Ball de Bot del grupo Engalba, la xaranga Tot Espectacle y la suelta de palomas.

Los más pequeños podrán disfrutar de la fiesta infantil con castillos hinchables, pintacaras y ludoteca Món de colorins de 10.30 a 15.00 horas. También se ofrecerán talleres de barro de 10.00 a 13.30 horas y estarán abiertas las exposiciones de bonsáis, canarios, motos antiguas y asociaciones de gent gran, junto a la muestra de clubes y asociaciones deportivas del municipio.

El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, ha asegurado que «la Fira de Tardor y la Cursa del Siurell representan el espíritu de Marratxí: una sociedad unida, activa y orgullosa de sus tradiciones, que sabe combinar el deporte, la cultura y la convivencia en un mismo espacio».

La regidora de Ferias y Fiestas, Antonia Coll, ha destacado el valor social de la cita. «Es una de las celebraciones más queridas por nuestros vecinos. Cada año reforzamos la apuesta por el producto local, la artesanía y la participación de asociaciones y entidades, que son el verdadero corazón de esta feria», ha manifestado.

La Fira de Tardor sigue creciendo como un gran escaparate del producto local y de la identidad cultural de Marratxí, ofreciendo un fin de semana pensado para disfrutar en familia y compartir todo lo que hace único al municipio.