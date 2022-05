El pasado programa de ‘Viva la vida’ tuvo un aliciente muy atractivo para el espectador, el esperado reencuentro entre Ana María Aldón y su hijastra, Rocío Carrasco. Ambas estuvieron presentes en la celebración de la ‘Sálvame Fashion Week’, donde la colaboradora participó en funciones de diseñadora, mientras que Rocío Carrasco ejerció como modelo del evento, al que también asistiría José Ortega Cano, aunque como un espectador más.

Resultaba algo más que inevitable que ambas se cruzaran en el evento, por lo que cuando este sucedió, Rocío Carrasco se acercó, la saludó con un par de besos y ambas se desearon suerte en el desfile. Sin embargo, a José Antonio Avilés no le gustó que su compañera de programa tenía la sensación de que, al relatar con tanto detalle, estaba ocultando algo de información. Por ese mismo motivo, comenzó a darle reproches sobre lo que consideró oportuno.

José Ortega Cano ha estado a pie de pasarela mostrando su apoyo a Ana María Aldón en su gran día 💞 #SLVMFashionWeek https://t.co/KfDkCmEKJK — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) May 26, 2022

Más allá de achacarla que estaba ocultando información, el tertuliano fue más allá cuestionando que Ortega Cano, no le había explicado a su mujer que este sábado, procesionaba la Virgen de Regla en Chipiona. “Pues hija, anda que tu marido te tiene informada” comenzaba José Antonio Avilés, que inmediatamente se dirigió a Terelu Campos para preguntarle: “¿A que tu marido te habría dicho en qué consiste este día? Pues a mí me sorprende que Ortega Cano no se lo haya contado a Ana María”. Seguidamente, y sin apenas tiempo para pestañear, Ana María Aldón le respondió: “Tú eres tonto chaval. Tu eres tonto”.

Cuando las aguas parecían calmarse, Avilés volvía a la carga contra la diseñadora: “Ana María me ha dicho antes que soy tonto. Yo no me considero tonto, pero tampoco me gusta que me tomen el pelo. Esta tarde, si no es por Terelu, Ana María no hubiera tenido la suficiente valentía de poner encima de la mesa tu encuentro con Rocío”.

Emma García preguntó a su colaboradora si había acudido con la intención de contar los pormenores de ese encuentro, y ante la afirmación de Ana María Aldón, José Antonio Avilés en un tono despectivo contestó: “¡Tururú que te vi!”. Seguidamente, la pareja de Ortega Cano le exigió: “A mí me hablas con respeto y no me señales”. Sin embargo, el desencuentro se calmó en el momento en que Emma García le dijo: “Avilés, frena un poco”.