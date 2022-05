Después de que Rocío Carrasco interviniera en ‘Sálvame’ de forma contundente para aclarar muchas cuestiones que tenía pendientes, todavía mantenía otros frentes abiertos. De nuevo, la hija de Rocío Jurado ha hecho acto de presencia en el plató de ‘Sálvame’, donde se ha encontrado con Marta López. Un encuentro en el que la tensión entre ambas podía palparse, y donde la colaboradora se ha llevado más de un zasca, debido a la relación de amistad que mantiene con Olga Moreno.

Esta relación de amistad se remite a la pasada edición de ‘Supervivientes’, donde ambas coincidieron y estrecharon lazos. A su vuelta, y con el estreno de la docuserie, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ hizo una férrea defensa de su amiga, mostrándose totalmente contraria a la historia que contó Rocío Carrasco. Una actitud que, entre otras cuestiones, le ha servido para recibir multitud de críticas, además de más de un momento incómodo en los platós, como el que vivió la pasada tarde.

Marta López ha argumentado en varias ocasiones que no le convence el testimonio de Rocío Carrasco, quien comenzó respondiendo: “Que yo no digo las cosas, yo las demuestro”. Seguidamente la colaboradora volvía a responder: “Sí, pero hablando de situaciones no siempre me ha convencido”, a lo que continuaba defendiendo que ella decide que parte creerse, dando por ende, mayor credibilidad a la versión de Olga Moreno.

Rocío Carrasco responde a Olga Moreno y los que no la creen https://t.co/MrYZkyTANe — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 4, 2022

Tras este discurso, Jorge Javier Vázquez quiso hacer hincapié en que en la última visita de la expareja de Antonio David Flores a ‘Sábado Deluxe’ se le llegó a pillar, contando, hasta seis mentiras. Sin embargo, este argumento no ha sido suficiente para que Marta López diera su brazo a torcer.

Cuando parecía que las aguas se habían calmado, la cosa empezó a ir a más. Marta dijo a la hija de Rocío Jurado, que le encantaría que tratara con respeto a Olga Moreno. En ese momento, sin poder contenerse ha respondido: “A mí lo que me hubiese encantado es que no se me suplantara como madre, que no se me intentara joder la vida. ¿Tú me vas a decir a mí que te gustaría que tratase con respeto a semejante personaje, a una tía que pone a mis hijos en contra, quieres que la trata con respeto? ¿Tú dónde coño vives? Una falta de respeto es lo que tú has hecho conmigo, pedirme que tenga respeto a Olga Moreno”.