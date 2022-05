Gloria Camila ha mostrado su apoyo a Rocío Carrasco en su polémica de la llamada telefónica con Marta Riesco. No obstante, la hija de José Ortega Cano aprovechó su intervención en ‘Ya son las ocho’ para lanzar un dardo a Luis Pliego.

El viernes pasado saltó la bomba en el programa presentado por Sonsoles Ónega cuando la reportera aseguró que había recibido una llamada de la hija de Rocío Jurado. Sin embargo, el director de la revista ‘Lecturas’ salió a desmentir a la periodista explicando que la periodista nunca había conversado con la hija de Pedro Carrasco.

En plena polémica, Gloria Camila ha sido preguntada sobre este asunto. La joven se ha mostrado muy sincera con su opinión y ha dejado caer que todo esto es una estratagema de Luis Pliego. La colaboradora ha sorprendido al resto de sus compañeros de ‘Ya son las ocho’ posicionándose a favor de Rocío Carrasco.

Gloria Camila opina sobre la supuesta llamada de Rocío Carrasco a Marta Riesco y lanza un dardo a Luis Pliego: «Me parece una manera de provocar y generar polémica» #YaSonLasOcho2M https://t.co/7K3IqmEs7G — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) May 2, 2022

«Yo hablo desde mi ignorancia. Yo creo que mi hermana jamás hubiese hecho esa llamada. Tampoco creo que sea un plan de mi hermana, eso que diga: ‘Vamos a llamar a Marta’. El llamar a Marta Riesco, lo veo un poco imposible», aseguraba la hija de José Ortega Cano. Eso sí, la tertuliana ha lanzado una nueva teoría sobre esta polémica.

«Yo creo que ha sido idea de Luis Pliego. Se habrá levantado, se habrá apartado y habrá hablado con Marta para luego contar la reacción y ver cómo reacciona Marta. Aunque la llamada fuese de vacile y mi hermana estuviera a dos metros, me parece una manera de provocar y generar polémica», explica Gloria Camila.

Después de ver varios vídeos, la colaboradora se ha mostrado muy crítica con la actitud del director de la revista. «Yo no sé si esas pruebas valen o no. Yo no hablaría de un homenaje a mi madre juntando a la persona que está con el hombre al que estoy denunciando públicamente, no le veo la gracia», insistió la joven.