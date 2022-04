No hemos vuelto a saber nada de Marta Riesco desde que tomara la decisión de apartarse de los focos para cuidar su salud mental, tal y como anunció a través de su perfil de Instagram. La periodista ha recibido muchas críticas por parte de varios compañeros de la cadena. Tanto es así que la última en lanzarle un dardo ha sido Gloria Camila.

Tal y como hace cada lunes, la hija de Ortega Cano ejerce su trabajo como colaboradora en el programa de ‘Ya son las ocho’. Allí, ha comentado todo lo sucedido en la última semana en la relación que la periodista tiene con Antonio David Flores. Sin embargo, también ha querido aprovechar el momento para lanzarle un dardo envenenado.

Este vendría cuando la presentadora del programa, Sonsoles Ónega, le preguntaba a su colaboradora por su relación con la reportera. Seguidamente se ha sincerado sobre la ex de Antonio David Flores: “No soy su amiga, somos compañeras, nos llevamos bien sin más. No me invita a su cumpleaños así que amigas no tenemos que ser”, aseguraba en el plató, aclarando cualquier tipo de duda.

Asimismo, la joven colaboradora ha vuelto a incidir sobre el conflicto aún latente en la pareja, alegando que Marta Riesco se ha sincerado con ella en más de una ocasión: “Fuera sí que hablo con Marta, y me cuenta unas cosas que me quedé sorprendida porque había cosas que yo desconocía o desconozco todavía”.

Sin embargo, a pesar de este acercamiento, la hija del diestro no se muerde la lengua: “Hay cosas que entiendo y otras cosas que no entiendo. Yo no dejaría a mi pareja en directo sin haber hablado con él” aclaraba. Si antes de su momentáneo retiro, ya tenía suficientes frentes abiertos, para su reaparición se suma uno más, lo que tenemos seguro es que habrá respuesta por parte de la reportera.