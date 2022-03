Gloria Camila ha explicado el motivo por el que Rocío Flores no acudió a su cumpleaños. La colaboradora celebró su 26 cumpleaños con un fiestón, pero sin la presencia de su sobrina.

La hija de Ortega Cano hizo una fiesta con la temática de ‘Pasión de Gavilanes’ y en la que reunió su círculo más íntimo. Entre los presentes estaban familiares y amigos, pero hubo una ausencia notable, la de Rocío Flores.

Tras su primera reaparición en televisión desde su cumpleaños, Gloria Camila ha sido preguntada en varias ocasiones sobre por qué su sobrina no acudió a su cumpleaños. La primera en responder ha sido la hija de Rocío Jurado en el plató de ‘Ya son las ocho’.

Gloria Camila, sobre Rocío Flores y su novio: «No soy consciente de ninguna infidelidad. En las parejas también hay momentos» #YaSonLasOcho28F https://t.co/xFk1oEkHzr — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) February 28, 2022

Sonsoles Ónega preguntó a la colaboradora sobre esta cuestión, y ella contestó que el motivo por el que Rocío Flores no acudió a la fiesta es porque se encontraba de viaje. «Ella estaba de viaje y además estaba programado desde hace tiempo. Nuestra relación sigue igual de bien. Nos seguimos escribiendo y seguimos siendo uña y carne. Estamos fenomenal», ha asegurado la joven.

Asimismo, el resto de tertulianos no ha perdido evitar preguntarle a Gloria Camila sobre la presunta ruptura entre la hija de Rocío Carrasco y su novio, Manuel. «Yo cuando lo he dejado soy la primera que he intentado evitar responder y esperar a cuando esté bien. Como ella trabaja en la misma cadena, pues que haga las aclaraciones cuando quiera», ha empezado explicando la hija de Ortega Cano.

«Yo no he hablado con Rocío de este tema. Le pregunté en su momento y no he podido sentarme a hablar con ella del tema, pero lo haré. Esta semana también estará ella en ‘El programa de AR’ y podrá hablar», concluyó la joven.