Nos encontramos ante la inminente llegada de ‘Supervivientes 2022’, aunque por el momento no se han confirmado los participantes, muchos nombres son los que surgen como nuevos posibles concursantes como el de Kiko Matamoros, Antonio David Flores, Marta Riesco o Anabel Pantoja.

Sin embargo, aunque suena más a sueño que a realidad por su despido en marzo de 2021, el padre de Rocío Flores es uno de los nombre que más se ha pronunciado para obtener un billete para viajar a Honduras. Así pues, él mismo se ha encargado de desmentir esta información, a través de su canal de YouTube.

“Es un programa de Telecinco donde me han destruido a mí y a mi familia, han estado debatiendo con absoluta normalidad sobre cómo sería mi fichaje en Supervivientes”, criticaba el excolaborador. Por si fuera poco, continuó argumentando: “Nos hace falta el dinero, aunque en mi canal de YouTube ya voy ganando de forma humilde”.

Seguidamente, Antonio David Flores continuó explicando los motivos por los que no iría al concurso: “No sería cuestión de negociar dinero, se trata de que me pidan perdón públicamente, para resarcir mi nombre y el de mi familia”, puso como condición. Además, quiso ir mucho más allá: “Habría que contar la verdad sobre mi despido, que fue un negocio porque no había otra opción, ya que habían comprado el documental”, argumentaba el exguardia civil.

Parece que, por el momento, se diluye cualquier esperanza de que Antonio David Flores pueda llegar a convertirse en el fichaje estrella para ‘Supervivientes 2022’: “Si soy el fichaje estrella de Supervivientes, os recomiendo que busquéis a otro porque no voy a estar” sentenciaba, de manera contundente.

Asimismo, continuaba explicando sus motivos personales por los que no se hará: “No es por dinero, se trata de dignidad, moral y respeto” aseguraba de nuevo y de manera tajante. Por lo tanto, en cuanto a su posible participación en el concurso, Flores es muy claro: “No contéis conmigo para Supervivientes”.