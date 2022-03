Marta Riesco se ha pronunciado sobre su noviazgo con Antonio David Flores. La periodista ha acudido a ‘Ya son las ocho’ para mostrar la portada de su single y hablar sobre su familia política.

La joven lanzó este viernes la portada de la canción ‘No tengas miedo’ en ‘Ya son las ocho’. La reportera se ha abierto en canal en una entrevista en la que ha hablado sobre su situación sentimental y profesional.

«Estoy pasando por el mejor momento personal y profesional. He tenido unos meses complicados, y ahora esto no me lo esperaba, ni soñaba que esto iba a ocurrir. Cuando llegan cosas que no te esperas es cuando más las disfrutas», ha declarado Marta Riesco. La periodista se ha pronunciado sobre su relación con Antonio David Flores, la cual se hizo pública hace unos meses.

Marta Riesco y la portada de su single ‘No tengas miedo’ #YaSonLasOcho25M https://t.co/3sANCKn6uc — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) March 25, 2022

«He dicho públicamente que estoy enamorada de una persona, que ya sabemos lo que ha ocurrido con ella en el sitio donde trabajamos, y ha sido más problema que una cosa beneficiosa para mí», ha confesado la madrileña. Además, la reportera ha querido acallar las críticas que ha recibido en las últimas semanas sobre su situación.

«Lo que pienso es que la gente no se ha puesto en mi lugar. Por ser quien es, en vez de darse una naturalidad y, a lo mejor, dejarme en paz, lo que hicieron fue ir contra mí», ha expresado la joven. Por último, Marta Riesco ha querido agradecer las palabras de Rocío Flores sobre su nueva canción.

«Lo vi desde mi casa y me lo repetí en la web porque me hizo muchísima ilusión. Yo me esperaba que no dijese nada… Me hizo muchísima ilusión, tengo que ser honesta, fue de lo que mejor me pasó ayer. A mí me encantaría un acercamiento, sabéis que le tengo muchísimo cariño», ha reconocido la periodista.