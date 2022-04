Gloria Camila se ha mojado sobre lo que piensa de Olga Moreno y se ha mostrado muy crítica con ella. La colaboradora de ‘Ya son las ocho’ ha dejado muy clara su postura sobre la actitud de la ganadora de ‘Supervivientes 2021’.

Marta Riesco ha hablado de su reconciliación con Antonio David Flores en ‘El programa de Ana Rosa’. La reportera ha comentado que no hablará más sobre este tema porque no es beneficioso para ella. No obstante, la joven también aparece en el formato presentado por Sonsoles Ónega, donde se ha vuelto a abordar esta cuestión.

En ‘Ya son las ocho’, la periodista se ha encontrado con Gloria Camila, quien sorprendentemente se ha mostrado contraria a Olga Moreno. La hija de Ortega Cano siempre ha defendido a la ex pareja del guardia civil. Sin embargo, en los últimos días se ha producido un episodio que no le ha gustado nada a la colaboradora y ha hablado sin tapujos.

Olga Moreno ha decidido acudir al cumpleaños de su exmarido y posar junto a él ante los medios de comunicación #VivaLaVida502 https://t.co/9tsXwq9kfV — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) April 24, 2022

«No soy partidaria de ese posado porque entiendo que se lleven bien, pero si yo fuera Olga no hubiese posado con mi exsuegra y mi exmarido. Que si quiere ir al cumpleaños, perfecto, pero yo no soy partidaria del posado», ha dicho la tertuliana queriendo dejar clarísima su postura. Pero a continuación la hija de Rocío Jurado ha asegurado que «no soy quién para decir a nadie cómo hacer las cosas».

A este argumento se ha sumado Sonsoles Ónega. La presentadora se ha quedado perpleja al ver cómo Olga Moreno posa ante las cámaras. «Después de que me entero de las cosas como me entero… ¿Voy a ir a comer? ¡Anda hombre!… ¡A ver, sentido común coño!», expresa la periodista.

Marta Riesco ha intentado defender a su novio. Sus compañeros de programa le han hecho saber a la periodista que no es un buen gesto que Antonio David Flores aparezca en estas imágenes con su ex pareja.