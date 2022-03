Gloria Camila ha mandado un consejo a Rocío Flores por su debut en ‘Ya son las ocho’. La hija de Antonio David Flores muy pronto estará en el plató junto a Sonsoles Ónega y su tía le ha querido transmitir unas palabras para tranquilizarla.

La hija de Rocío Carrasco ya tiene fecha para debutar como colaboradora en ‘Ya son las ocho’. Concretamente, la joven se sentará en el plató del programa el próximo 24 de marzo. Aunque la influencer ya lleva varios meses en distintos programas, ella saldrá de su zona de confort y empezará muy pronto una nueva aventura televisiva.

Gloria Camila, quien también trabaja en este mismo espacio, le ha querido mandar un mensaje de ánimo para tranquilizar a su sobrina. «Le he dicho que la van a tratar genial, el tiempo pasa súper rápido y que es muy divertido. Al final es un sitio donde te tratan bien, estás cómoda y con cariño el tiempo pasa muy rápido», ha comentado la hija de José Ortega Cano.

¡Rocío Flores se une al equipo de #YaSonLasOcho junto a su tía! https://t.co/kGC8dEtHCC — Telecinco (@telecincoes) March 18, 2022

En ‘Ya son las ocho’, Rocío Flores coincidirá con varios colaboradores nuevos y le han preguntado a la influencer sobre los posibles vetos que ha impuesto su sobrina a críticos como Isabel Rábago o Alexia Rivas. «Ella no ha vetado a nadie. Evidentemente tendrá preferencias de con quién coincidir como tengo yo», explica la andaluza.

Además, Gloria Camila ha sido preguntada sobre si Rocío Flores contestará a las polémicas que la rodean. «Yo le he dicho que ella hable de lo que quiera, que no está obligada a nada y lo que no quiera decir que no lo diga. Yo cuando entré en este programa estaba muy cortada», ha explicado.

La hija de Rocío Jurado ha mantenido una conversación con la joven previa a su próximo debut en televisión. La hija de Antonio David Flores deberá compatibilizar su papal como tertuliana en dos programas.