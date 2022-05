El pasado martes 3 de mayo tuvimos la oportunidad de disfrutar uno de los programas de ‘Sálvame’ más completos que se recuerdan. Y siendo honestos, no es para menos. Rocío Carrasco no dudó en participar en directo para defenderse de todas y cada una de las acusaciones en su contra.

Debemos tener en cuenta que, recientemente, Marta Riesco aseguró haber hablado por teléfono con Rocío Carrasco como consecuencia de una llamada con Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’. Una información que ‘Sálvame’ ha querido desmentir y, sobre todo, hacerlo con pruebas. De hecho, no han dudado en mostrar las imágenes del restaurante del día y la hora en la que presuntamente se realizó esa comunicación telefónica.

“Llama ella, no llamo yo”, comienza diciendo Rocío Carrasco, desde un primer instante. “Yo no he hablado jamás con esta chica. Es la digna novia del ‘ser’, pobrecita. A mí en el fondo me da pena”, reconoció. Por si fuera poco, quiso ir más allá: “La pena y el fastidio es que yo me tenga que ver en la tesitura de defenderme de algo que es mentira”.

Rocío Carrasco: “A mí no se me ocurre ni por asomo meter a esta chica a cantar en un homenaje a mi madre. Te lo voy a demostrar Marta Riesco. Yo no tengo ningún as bajo la manga” BRAVISIMA ROCÍO #yoveosalvame #APOYOROCIO3M #UnicornCompliceDeViolencia pic.twitter.com/ddbxUxfr8O — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 3, 2022

De esta manera, y con la seguridad que tanto le está caracterizando, la madre de Rocío Flores quiso mostrarse muy contundente: “Yo llevo 20 años teniéndome que defender de cosas como las que hoy voy a tener que hacer. Hoy voy a hablar. Hoy el ‘ser’ ha vuelto a ejercer violencia vicaria sobre mí a través de la boca de su novia”.

Es entonces cuando Carrasco se explicó: “Ha dicho que yo me mofo de ella, que yo la denigro. Te tendrían que poner un candado en la boca para que no mientas. Ha puesto en duda mi condición de víctima de violencia de género. Saca lo que tengas y no llores tanto”, pidió a la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’.

Lejos de que todo quede ahí, la protagonista de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ fue contundente: “La que he llorado he sido yo cuando te he escuchado desde mi casa nombrar a mis hijos”. Rocío Carrasco, ante la información compartida por Marta Riesco, quiso ser muy clara: “¿Cómo se me va a ocurrir pedir a esta chica que cante en un homenaje a mi madre? Ni se me pasa por la mente”. Lo cierto es que la hija de Rocío Jurado aprovechó como nunca su participación en ‘Sálvame’ para demostrar, con pruebas, su versión de los hechos.