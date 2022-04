Marta Riesco ha vuelto a ocupar su puesto en ‘El programa de Ana Rosa’ y se ha sentado frente a las cámaras para responder a todas las dudas. La reportera tuvo que ausentarse durante unos días por la ansiedad que sufrió tras el revuelo mediático formado por su ruptura en directo con Antonio David Flores. Esto fue causado por el plantón que recibió del que todavía era su pareja en la fiesta de su cumpleaños, donde además iba a formalizar la relación.

Marta Riesco señala como posible culpable a Olga Moreno, ya que la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ podría haberle dado un ultimátum al que todavía sigue siendo su marido. No obstante, la decisión final fue tomada por el exguardia civil, por lo que la culpabilidad total recae en él. Marta Riesco no quiere verlo de esta forma y Antonio Rossi decidió someterla a varias preguntas de lo más incómodas.

Tras comentar en un primer momento el problema que sufre de ansiedad y por el que lleva medicándose cinco meses, ha tenido que afrontar el tema por el que se ha formado todo el revuelo. Ha sido ahí, cuando su compañero, Rossi, ha indagado de tal forma que ella acabase señalando a Olga Moreno por las palabras que le dedica desde hace varias semanas. No obstante, el colaborador también le ha recordado a la periodista que no puede ponerse en contacto con Antonio David “porque te bloqueó el miércoles”.

Marta Riesco regresa al plató tras su baja laboral y explica los motivos que la llevaron a apartarse de la televisión: «El episodio de ansiedad provocó que el médico pusiese que había tenido una recaída y que me apartara del trabajo» #AR20Ahttps://t.co/MRZ9DGE6ij — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 20, 2022

Ante esta decisión del ex marido de Rocío Carrasco, ha querido saber si la decisión de “romper en directo fue una manera de presionarle” porque piensa que ella sabía que él no iba a acudir a la fiesta. “Yo nunca miento”, respondió rápidamente, pero Rossi contestaba: “Lo dice por Olga”, haciendo referencia a las palabras que la empresaria dictó hace un par de días.

«Creo que no mientes, pero tampoco Olga, creo que es Antonio David el que está jugando con las dos, por las informaciones que me llegan, porque él no le ha pedido el divorcio a Olga», ha querido puntualizar el colaborador. Es más, ha querido dejarle un recado a Marta Riesco que la propia mujer de Antonio David le ha dado: «Olga me dice que a partir de ahora a ver si dejas de nombrarla». La tensión acabó con otro dardo envenenado de la última novia del padre de Rocío Flores a la que todavía es su esposa: «Pues mira, la que no habla con ningún periodista, habla contigo».