Marta Riesco ha regresado a su puesto en ‘El programa de Ana Rosa’ tras su ruptura con Antonio David Flores. El gran flujo mediático que se le ha venido encima ha hecho que tenga que desaparecer unos días de la pantalla para recuperar la estabilidad. “Hay veces en la vida en las que hay que parar, ya me ocurrió en una ocasión y me ha vuelto a ocurrir y antes de petar y antes de encontrarme peor decidí ir al médico y él consideró que me tenía que apartar», ha dicho la periodista dejando claro que ya está preparada para volver.

Durante estos días ha aprovechado para refugiarse en su familia y ahora vuelve con más fuerzas para presentar su nuevo proyecto profesional, con el que ha recuperado la sonrisa. A sus facetas de periodista y cantante, ahora se le suma la de diseñadora. La madrileña ha lanzado su propia cazadora al mercado y ya ha aprovechado para lucirla en sus redes sociales. No obstante, la prenda refleja un mensaje que hace que rentabilice su ruptura con el exguardia civil.

«Con flecos y sin miedo. Siempre sin miedo. Después de unos días difíciles os presento mi pequeño proyecto. Junto con mi amiga Nuria de Resiliencia Moda hemos sacado esta chupa dedicada a los valientes del mundo. Los incomprendidos y criticados tenemos que recordarnos cada día que, pase lo que pase, vamos con todo y sin miedo a ser quienes somos», han sido las palabras de la reportera en su perfil de Instagram.

Marta Riesco ha diseñado una biker de cuero, con flecos y con la frase ‘No tengas miedo’, el título de su single, en la espalda. Ya la podemos encontrar en la página web de la firma y disponen de tallas desde la S hasta la XL a un precio de 79,90 euros. Así, lanza su primer diseño de la que puede ser su carrera en este mundo de la moda. De hecho, es más posible que se dedique a ello que a que sea concursante de ‘Supervivientes 2022’, puesto que ha negado que vaya a participar en esta edición: «Estoy en mi casa. No voy a entrar más en estas cosas porque se han dicho muchísimas cosas como siempre y al final la realidad es la que es”.