Marta Riesco ha vuelto a protagonizar un desafortunado momento en televisión. Tras perder los papeles contra Alessando Lecquio en ‘El programa de Ana Rosa’, en esta ocasión la reportera ha estallado contra Belén Esteban.

Todo ocurrió después de que los reporteros que se encontraban en la calle esperando a Marta Riesco, le dijeran que Belén Esteban se «descojonaba» de ella, después de que la reportera rompiera su relación con Antonio David Flores en pleno directo en el programa ‘Ya son las ocho’.

Muy molesta, Marta Riesco estalló como nunca contra Belén Esteban: «Pues la verdad es que me descojono de que ella se descojone de mí. ¿Sabes? Y que luego se ponga tan loca cuando nombren a su hija, cuando ella en verdad no ha pasado por la Universidad como yo. Quiero deciros que yo al final lo que he hecho, lo he hecho por amor y lo he hecho porque estaba enamorada pero lo que ella ha hecho es nada», espetó ante las cámaras allí presentes.

Marta Riesco atacando con dureza a Belén Esteban: “yo por lo menos he ido a la universidad. Lo que ella ha hecho es NADA”

“No se me ha conocido porque he estado con un famoso, sino por trabajar en un pograma de televisión” ¿alguien la conocía antes de estar con el penas? PREGUNTO pic.twitter.com/2ZPk90FUJU — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) April 10, 2022

«Yo por lo menos he ido a la universidad A mí que una persona diga ‘me descojono de ella’ o haga ciertas cosas que son vejatorias… A mí no se me ha conocido porque estaba con alguien famoso, a mí se me ha conocido porque yo estaba trabajando en un programa de televisión y me he enamorado de alguien que es conocido y me he puesto el mundo por montera porque me he enamorado», añadía.

Marta Riesco además, recordó los inicios de la colaborada en televisión: «Lo que me parece indigno de personas que son abanderadas del feminismo es que digan que se descojonan de mí, porque ella, por ejemplo Belén Esteban, abrió la veda. Contó sus penurias y todo lo que quiso contar de su relación con Jesulín, que era la persona que si que se había labrado una carrera. Me duele que abanderadas del feminismo vayan con eso».

«Yo cuando empecé con mi carrera, cuando empecé en el periodismo con 18 años, pasé por LaSexta, la agencia EFE… Me duele que las cosas que he conseguido las he conseguido por mí misma. Luego me he enamorado de una persona que es conocida, pero lo que me duele es que gente que trabaja en televisión que no ha hecho nada en la vida diga que se descojona de gente como yo», continuó la reportera. Todo ello antes de zanjar añadiendo que: «Yo me descojono de gente que no ha hecho nada en la vida más que estar con una persona conocida. Es hora de poner las cosas claras y a la gente de verdad en el foco».