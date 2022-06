Emma García se lleva un susto en directo en ‘Viva la vida’: “¿Estás bien?”

Como cada semana, el pasado sábado Emma García volvió a ponerse al frente de Viva la vida. La presentadora, protagonizó un divertido momento, al llevarse un susto en directo mientras entraba al plató del programa de Telecinco acompañada de varias colaboradoras.

Emma García estaba acompañada por Terelu Campos, Ana María Aldón y Pilar Vidal, y esta última quien protagonizó una aparatosa caída en medio de los pasillos de Telecinco. Por suerte, esta caída no tuvo apenas consecuencias, aunque todas ellas se llevaron un buen susto en los primeros minutos del programa.

La caída tuvo lugar cuando la presentadora y sus colaboradores se dirigían al plató del espacio de Telecinco. «Vamos reincorporándonos poco a poco por el pasillo», decía Emma García durante su paseo hacia el plató, instantes antes de que ocurriera la caída de Pilar Vidal. Una caída que sobresaltaba a la presentadora de Viva la vida. «Ay cariño», expresó asustada ver a la periodista en el suelo.

Hala Pilar, sigue inventando de la Panto, que el karma te lo devuelve… 😂#VivaLaVida518 pic.twitter.com/r9YGbRFVSf — ░l░u░a░R░ (@RaulMJimenez_) June 18, 2022

En ese momento, todas se apresuraban para ayudar a Pilar Vidal y a intentar levantarla del suelo. Sin embargo, era la propia colaboradora la que se levantaba sin ningún tipo de problema. «¿Estás bien?», preguntaba una de ellas, mientras que ella asentía con la cabeza.

Una vez en el plató, el programa Viva la vida optaba por emitir las imágenes de la caída de Pilar Vidal. «La que más me preocupa, Pilar. ¿Estás bien? Que ha habido un resbalón en el pasillo. Me has asustado eh, pero como ahora estás haciendo deporte te ha venido bien», comentaba Emma García, no obstante, todo se quedó en un susto.