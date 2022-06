Tal y como se hizo oficial hace tan solo unos días, el programa de ‘Viva la vida’ tiene los días contados. A pesar de ser uno de los más longevos de la parrilla televisiva de Telecinco, el próximo domingo 24 de julio será el último día en el que Emma García dé las buenas tardes a la audiencia del fin de semana.

Debido a que la noticia ya se ha hecho pública en todos los medios, la presentadora se tomó con humor la situación y lanzó varias indirectas durante el programa del pasado fin del semana. Unas palabras que no pasaron desapercibidas para nadie y que tuvieron lugar tras la conexión con una de las reporteras de ‘Viva la vida’.

Todo sucedió cuando la reportera en cuestión se despidió en directo de sus compañeros de programa, lo cuales se encontraban en plató. En dicha despedida, la periodista comentó que sus planes para esa noche consistían en ir a ver a Alejandro Sanz, quien dio un concierto en la capital española. Fue entonces que Emma García aprovechó la oportunidad para lanzar una clara indirecta.

«Dale un abrazo fuerte a Alejandro Sanz y dile que se dé prisa en venir», le comentó la presentadora a la reportera. Unas declaraciones que fueron acompañadas de varios gestos en los que señalaba su reloj, haciendo referencia a la cancelación del programa en la cadena.

«Que no tarde mucho en venir porque no nos pillará aquí», añadió con humor. Pequeñas indirectas con las que cerró la conexión en directo para posteriormente continuar con el resto del programa. Eso sí, en redes sociales no tardaron en mencionar este inesperado momento por parte de la presentadora, pues el mensaje fue captado por todos.