Ellie Goulding acaba de lanzar su nuevo single, bajo el título de By the End of the Night. Se trata de un tema extraído de su próximo álbum de estudio, Higher Than Heaven , que tras dos retrasos finalmente verá la luz el próximo 7 de abril bajo el sello de Interscope Records.

By the end of the night es una canción que la artista estadounidense interpretó recientemente en el programa de televisión The Late Late Show with James Corden, y que tras el éxito obtenido, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Sobre su nuevo single, la artista señala que: “Siento que todos hemos pasado por muchas cosas en los últimos años, todavía estamos procesando todo. No sé si solo soy yo, pero siento que necesitamos música que nos anime y nos haga sentir bien y eso es exactamente lo que siento por By The End Of The Night».

'By The End of the Night' is out now — Ellie Goulding March 22, 2023

«Me da una sensación de escape eufórico y sensual, como estar en una pista de baile en otro planeta… algo que me atraía a finales de los 80… ¡de donde podría haber salido fácilmente esta canción!», explica sobre este adelanto de su nuevo disco.

En cuanto a su nuevo álbum, Ellie Goulding explica: “Definitivamente hubo una oscuridad sobre los últimos dos años que era palpable en el estudio, con todos pasando por eso de manera diferente. Creo que por esa razón, nadie quería sentarse y agonizar por alguna relación o algún drama.

Y añade: «Así es como se unió este álbum. Higher Than Heaven trata sobre estar apasionadamente enamorado. Pero es una forma hiperactiva de amor, casi como un sentimiento inducido por drogas. Se siente casi artificial y existe la posibilidad de un accidente”.