Calvin Harris y Ellie Goulding dan la sorpresa con ‘Miracle’

No es ningún secreto que, con el paso de los años, Calvin Harris se ha convertido en uno de los productores musicales más reconocidos en todo el mundo. Esto no es producto de la casualidad, ya que siempre ha demostrado tener un gran talento para la música. ¡Siempre ha sabido cómo dejarnos sin palabras!

Recientemente, a través de redes sociales, Calvin Harris anunció el lanzamiento de una nueva canción que llevaba por título Miracle. Por si fuera poco, confirmó que trabajaría con una de las cantantes británicas del momento. Estamos hablando, cómo no, de Ellie Goulding. ¡La combinación es espectacular!

Las expectativas eran realmente altas y, siendo honestos, no han decepcionado en absoluto. Este Miracle es el nuevo proyecto de Calvin Harris tras el lanzamiento, en el verano de 2022, de Funk Way Bounces Vol. 2. En cuanto a Ellie Goulding, esta canción llega justo después de haber anunciado que se pospone el lanzamiento de su álbum.

Este disco de Ellie Goulding, que lleva por título Higher Than Heaven, verá finalmente la luz el próximo 7 de abril. Por el momento, hemos podido disfrutar de algunos sencillos como es el caso de Let It Die o Like A Saviour. Pero también nos está haciendo más amena la espera con el lanzamiento de este Miracle junto a Calvin Harris.

Lo cierto es que esta colaboración era una de las más esperadas de los últimos tiempos. Y es que el DJ y productor decidió poner un adelanto en uno de sus recientes shows, y la respuesta del público fue verdaderamente especial. Finalmente, la cuenta atrás para su lanzamiento ha terminado. Una vez más, los dos han demostrado que la espera ha merecido muchísimo la pena.

De hecho, puede que estemos ante uno de los temas que más vaya a sonar en los próximos meses. ¿Aún no has escuchado Miracle, el tema que ha unido para siempre a Calvin Harris y a Ellie Goulding? A continuación encontrarás el audio oficial. Estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente. ¡Ni mucho menos!