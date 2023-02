Calvin Harris, en pleno concierto, muestra un adelanto de su canción con Ellie Goulding

El próximo 24 de marzo verá la luz Higher than heaven, el nuevo disco de Ellie Goulding. Tras el lanzamiento de algunos adelantos como Like a Savour y Let It Die, la artista prepara el lanzamiento de una nueva colaboración junto a Calvin Harris.

Bajo el título de Miracle, a través de sus redes sociales la artista compartió el pasado miércoles un vídeo en el que aparece cantando en mitad de una iglesia, un vídeo que reposteó el dj Calvin Harris, confirmando que han completado la trilogía con una nueva canción.

A principios de este mes, Calvin Harris ya dio varias pistas de esta nueva colaboración con Ellie Goulding. “Trabajando en estas mágicas melodías”, compartió el artista en una publicación de Instagram en la que adelantaba un fragmento de la melodía de la canción.

Ahora, el dj ha compartido un adelanto inédito de la canción. Lo hizo en directo y ante miles de fans, durante un concierto en el emblemático recinto Movistar Arena de Buenos Aires. A través de redes sociales, Calvin Harris también ha compartido el momento que vivió en el escenario tras adelantar un fragmento de su nueva colaboración con Ellie Goulding.

“¡Sienta muy bien tocar Miracle! ¡Llegará pronto!” afirmó el artista. El vídeo ha sido compartido también por la propia Ellie en su historias de Instagram. Aunque aún no tiene fecha de lanzamiento aproximada, todo apunta a que esta nueva colaboración no tardará en ver la luz.

Con esta canción, Ellie Goulding y Calvin Harris cerrarán la trilogía que comenzaron con I Need Your Love en el año 2013 y Outside un año después, dos canciones que a día de hoy suman 800 millones y por otro más de 600 millones de visualizaciones en YouTube.