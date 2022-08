Calvin Harris lanza ‘New to you’, el tercer adelanto de su nuevo disco

Normani, Tinashe y Offset han sido los artistas invitados por Calvin Harris para formar parte del que es la tercera canción de su nuevo álbum que llevará por nombre Funk Wav Bounces Vol.2. New To You es una canción que ha cogido a todos los fans del escoces por sorpresa, y que ya está pegando fuerte en todas las plataformas musicales.

Ya a principios de julio, el famoso DJ nos presentó una canción con toques setenteros y psicodélicos, esos que ahora mismo se están volviendo a poner de moda entre los artistas norteamericanos. Además, en este lanzamiento, contó con unos invitados de lujo como Justin Timberlake, Halsey y Pharrell Williams.

Este nuevo álbum estará a disposición de sus fans tanto física como digitalmente a partir del día 2 de agosto. El LP estará compuesto por un total de 14 canciones, y ya ha ido develando a cuentagotas quienes serán los invitados a participar de su nuevo proyecto. 21 Savage, Dua Lipa, Young Thug, Offset, Busta Rhymes, Justin Timberlake, Halsey, Pharrell Williams, Jorja Smith, Donae’o, Snoop Dogg, Lato, Swae Lee tendrán su lugar en la secuela de su álbum del 2017, entre otros

La canción hace una mezcla perfecta entre el R&B, las voces femeninas y la música rap (que esta protagonizada por Offset). El videoclip es menos vistoso de lo que solemos estar acostumbrados cuando se trata de un lanzamiento audiovisual del DJ de las islas. En el podemos ver diferentes imágenes proyectadas en televisiones que se encuentran en un jardín con toques psicodélicos.

Con estas canciones Calvin Harris espera reeditar el exitazo que fue Funk Wav Bounces hace 5 años ya, y va en muy buen camino teniendo en cuenta la agenda de artistas con la que cuenta. Todos los fans de este productor estamos deseosos de que revele el álbum completo para poder disfrutar de sus novedosas melodías.