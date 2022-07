Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey y Pharrell Williams, juntos en ‘Stay With Me’

Si en el mundo de habla hispana tenemos al productor musical Bizarrap, en el panorama anglosajón el que se lleva el título de productor de las estrellas es Calvin Harris. El elenco de colaboradores que ha tenido el británico tiene a estrellas de talla mundial como Rihanna , Katy Perry, Dua Lipa, Migos o Snoop Dogg, entre otros.

Ayer le tocó el turno Justin Timberlake, Halsey y Pharrell, los cuales han sido los protagonistas de la canción Stay With Me, la cual será el tercer sencillo de su sexto álbum, Funk Wav Bounces Vol, el cual estará disponible en su totalidad si todo sigue el curso previsto a partir del día 2 de agosto.

Poco podemos añadir que no conozcáis de los artistas que interpretan esta canción. Es un tema con una clara influencia disco, y que tiene un ritmo que promete acompañarnos en esos viajes tan dulces hasta la playa, ya que tiene una gran frescura.

Aun no hemos podido disfrutar del video completo, el cual se estrenará el 15 de julio a las cinco de la tarde (hora de la península ibérica). Pero por lo poco que hemos podido ver en el preview, el videoclip rescatará la estética del primer sencillo del álbum, Potion, el cual se apoyaba en lo psicodélico de los años 70 en el país estadounidense y que cuenta con la inestimable presencia de Dua Lipa y Young Thug.

No quedan muchas sorpresas que desvelar en cuanto a las apariciones en el nuevo LP del DJ de las islas, pues ya se ha anunciado que contará con Stefflon Don, Chloe Bailey, Charlie Puth, Pusha T, Shenseea, Tinashe, Normani, Lil Durk, Offset, 6lack, Coi LeRay, Busta Rhymes, Latto, Swae Lee, Jorja Smith y Snoop Dog. Ya está disponible también la colaboración de Calvin Harris con 21 Savage.