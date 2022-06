Dua Lipa, viral en redes sociales por su peligrosa caída en pleno concierto

El próximo viernes 3 de junio, Dua Lipa llegará a España con su gira mundial ‘Future Nostalgia World Tour’. Una gira que está llevando a la artista británica a muchos de los escenarios más importantes del planeta, demostrando en cada uno de ellos su indudable talento.

No hay duda de que Dua Lipa se ha convertido en una de las estrellas musicales a nivel internacional del momento. La artista lo da todo sobre el escenario, sus shows siempre son de los mejores valorados y no hay recinto donde no cuelgue el cartel de ‘sold out’. No obstante, durante uno de sus últimos conciertos se produjo un accidente muy comentado en redes.

El pasado jueves 26 de mayo, la artista se subía al escenario del Forum Assago, de Milán en Italia. La inquietud de los asistentes al concierto llegó cuando en un momento de la actuación, Dua Lipa se tropezaba, resbalaba y se caía al suelo.

En ese momento, Dua Lipa volvió a demostrar una vez más su impecable profesionalidad, al ponerse rápidamente de nuevo en pie y proseguir con su directo como si nada hubiera pasado. Aunque como era de esperar, el vídeo de la caída de la artista corrió como la pólvora en las redes sociales.

Por otro lado, mientras continúa con su imparable gira mundial, Dua Lipa aún tiene tiempo para lanzar nueva música. El pasado 27 de mayo la artista británica y Calvin Harris se volvieron a unir en una nueva colaboración, titulada ‘Potion’, que ya es todo un éxito a nivel mundial.

~ POTION ~ OUT NOW ~ @CalvinHarris @youngthug

Directed by @emilnava

🪷🪷🪷🪷🪷

thank you to the incredible crew who made this day so easy and flow so seamlessly with the minimal time we had between my tour dates ~ loved shooting this video and had the most fun 24hrs!!!! pic.twitter.com/TOKWdVz6Fb

— DUA LIPA (@DUALIPA) May 27, 2022