El pasado sábado, Duki se presentó en un show en Mar de Plata donde sufrió un accidente que finalmente se quedó en un susto. Durante el transcurso del evento, se viralizo en redes sociales imágenes del grave accidente que sufrió el rapero argentino.

Tal y como pudimos ver, todo sucedió mientras retrocedía mirando al público, por lo que no podía ver donde apoyaba el pie. El artista se paró sobre un lanzallamas que se encontraba en el escenario, con la mala fortuna de que fue alcanzado por el fuego en medio del show.

Afortunadamente, podemos conocer su estado de salud tras el grave incidente. El mismo artistas ha comunicado en sus redes sociales que se encuentra perfectamente, muestra de ello es que después del incidente continuara el show como si no hubiera pasado nada.

Asimismo, Duki quiso tomarse con humor el reciente suceso, lo muestra en una imagen en la que el rapero aparece agarrando el micro en la mano, con la parte trasera de su cuerpo en llamas: “Esta foto es real. Ayer casi me prendo fuego en el show, Duko AKA antorcha humana” a lo agrego en el mismo hilo: “Estaba tan cebado que no sentí nada” dejando claro que no se quemó a pesar de la impresionante llama que tenía en su espalda.

ESTA FOTO ES REAL AYER CASI ME PRENDO FUEGO EN EL SHOW ,DUKO 𝗔𝗞𝗔 ANTORCHA HUMANA https://t.co/cLQoMczz5T — EL HOMBRE REMIX (@DukiSSJ) January 15, 2022

Muchos seguidores, cantantes y amigos se han interesado por el estado del joven artista. Uno de sus mejores amigos, Martín Pérez Disalvo, más conocido como ‘Coscu’ le pregunto como podía ser posible esto, a lo que el intérprete de ‘Goteo’ le respondió: “Me paré en un lugar equivocado, en el momento sentí mucho calor nada más jajajaja”.

Otro de las figuras que se preocupó por el artista fue Papo, compañero suyo en el mundo del freestyle. Éste aseguró que “sufría” cada vez que se acercaba a los lanzallamas, a lo que sumó unas bonitas palabras tras su concierto.

Lo que transmite @DukiSSJ en vivo no tiene sentido. Te amo — Papo MC 🔥🦅 (@PapoMcArg) January 14, 2022

Más allá del susto que provocó este suceso, la imagen que publicó el artista donde se tomaba la situación con humor fue usada como meme comparándolo con la ola de calor que está sufriendo el país.