Duki es uno de los artistas más activos y es que tenemos alguna novedad de él casi cada semana. Acaba de estrenar el tercer adelanto de su próximo trabajo titulado ‘Temporada de Reggaetón’. La canción titulada ‘Midtown’ ha conseguido atrapar a sus seguidores nada más empezar y es que el argentino ya aseguró que sacaría temas que se pudiesen incluir en todas las fiestas y esta es prueba de ello y poco tardaremos en estar bailándola en las discotecas.

A pesar de tener los ritmos enérgicos del reggaetón, el artista nos comparte una historia de desamor tras una ruptura. «Mira cómo me dejaste; Estoy pensándote hasta tarde, bebé; Pero mejor despreocúpate; Que hay after después del after», son algunas de las frases que prueban que hay una historia de amor reciente no superada. Por otra parte, el videoclip lo interpreta de dos formas: la primera a cámara desde una mansión y la segunda ha conseguido ser de lo más original al utilizar unas gafas de realidad aumentada que inmediatamente le trasladan a una ciudad por la noche.

‘Temporada de Reggaeton’ está a punto de estrenarse, tan solo quedan horas para descubrir esta nueva etapa de Duki que deja atrás los sonidos más underground de su último álbum ‘Desde el Fin del Mundo’. El disco estará formado por siete canciones, de las que ya conocemos tres: ‘Ley de Atraccion’, ‘Unfollow’ junto a Justin Quiles y Bizarrap y ‘Midtown’. Todavía nos queda por conocer ‘En Movimiento’, ‘BICI’ con la colaboración de Ak4:20, Juhn y Juanka, ‘TOP 5’ y ‘YIN YAN’ con el español Rels B.

Sus seguidores están impacientes por el estreno, pero no solo ellos, artistas como Bizarrap, Emilia Mernes, Paulo Londra o De la Ghetto han compartido también sus ganas por escuchar las canciones que quedan por enseñar. En cuanto salgan no cabe duda de que se situarán en tendencias como cada tema que el cantante de aquel exitoso ‘She Don’t Give a Fo’ estrena, no es una novedad para él ya, sino algo normal para la carrera tan brillante que está llevando. ¡Qué ganas tenemos de que salga ya!