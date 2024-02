Drake se pronuncia tras la filtración de un vídeo sexual

Drake ha sido el protagonista en las redes sociales esta semana. Y es que se ha viralizado un vídeo sexual de alguien que parece ser el cantante grabándose en un espejo con el móvil tapándole la cara mientras se masturba. Este vídeo ha recorrido todo Internet, donde muchos dan por hecho que se trata del cantante. Ahora, el cantante se ha pronunciado acerca de este vídeo a través de sus redes sociales.

El influencer y amigo del artista Adin Ross, quiso ponerse en contacto con él para confirmar si los rumores eran ciertos y si el del vídeo era el rapero: «Todavía estoy vivo hermano, solo estábamos mirando tu mierda. Es como una locura hermano. Como, maldita sea. Tienes la bendición de tener tu voz, la bendición de actuar, la bendición de ser tú, la bendición de ser el número uno, pero también la bendición de tener un maldito misil».

El artista se tomó este mensaje a risa para afrontar la polémica más a la ligera: «Esta podría ser la introducción de mi próximo álbum». Este mensaje ha sido una clara aclaración de que es un tema que no le preocupa, a pesar de los rumores.

Últimamente hay muchas polémicas sexuales acerca de las celebridades y artistas, pero Drake tiene claro que no está preocupado por el tema y prefiere tomárselo con humor. Las redes sociales, además de difundir el vídeo, se han llenado de memes haciendo referencia al vídeo.

