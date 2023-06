David Bisbal confiesa en ‘La Voz Kids’ quién era su ídolo en la infancia

David Bisbal se ha convertido en una de las figuras más importantes de nuestro país, eso no es ningún secreto. Durante los últimos 20 años, el artista ha labrado poco a poco una carrera musical de éxito con la que ha conquistado a miles de seguidores canción tras canción, siendo el ídolo indiscutible de muchas personas.

Pero, detrás de su faceta como estrella de la música también se encuentra una persona normal que tuvo y tiene sus propios ídolos. Un tema del que ha querido hablar durante su intervención en uno de los videos publicados por la web de La Voz Kids, programa de Atresmedia en el que actualmente ejerce de coach.

Mi gran ídolo #miguelindurain encontré esta carpeta que tiene más de 20 ańos! Una reliquia de mi adolescencia. https://t.co/hyOjyPUqXx pic.twitter.com/nphfWKWjO6 — davidbisbal (@davidbisbal) January 5, 2019

Sin embargo, la música no es la única pasión de David Bisbal. El deporte se ha convertido en algo fundamental de su día a día, por lo que ha querido mencionar el nombre del deportista que fue su modelo a seguir cuando era un niño. “Mi ídolo deportivo fue Miguel Indurain. La verdad, sinceramente, no todo es a nivel musical. Cuando era un niño me gustaba muchísimo el deporte. Me gustaba mucho el fútbol pero realmente mi deporte favorito siempre ha sido el ciclismo”, ha explicado.

“Y tengo que decir que Miguel Induráin, Abraham Olano, hemos tenido grandes ciclistas que han representado al ciclismo español y sinceramente a mí es lo que ha hecho que hoy en día en mi vida tenga una parte importante y se haya casado con el deporte”, agregó.

“Si me han enseñado a mí le han enseñado a un montón de jóvenes que hoy en día tendrán mi edad”, ha concluido entre risas. Unas declaraciones con las que David Bisbal mostró una faceta más personal y desconocida de su vida.