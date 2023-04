Ya hay sentencia por el asesinato de un ex concursante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

La terrible muerte del extronista Dani Menjíbar dejó helado a los seguidores del programa Mujeres y Hombres y Viceversa. Todo ocurrió en el año 2020, pero no ha sido hasta este mes de abril de 2023 no se ha confirmado la sentencia a los culpables de este asesinato.

Hay que remontarse al mes de julio de 2020, cuando España comenzaba a salir del confinamiento por culpa de la pandemia, el televisivo fue atacado en la madrugada del 11 de julio en una zona de discotecas de la localidad de Torrent, en Valencia.

Según la sentencia, Francisco H. y Antonio M. persiguieron y apuñalaron a Dani, provocándole la muerte al asestarle una en el corazón. Los acusados presentaron un recurso al actuar junto a dos menores de edad, pero la Audiencia Provincial de Valencia la ha desestimado.

El Alto Tribunal ha encontrado a los dos acusados como culpables del asesinato, probando también la actuación de los dos menores, que fueron juzgados en un proceso distinto.

Según la sentencia, los cuatro condenados tuvieron un encontronazo con Dani Menjíbar a las afueras de la zona de discotecas. Aquella primera discusión siguió horas más tarde cuando el ex concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa se encontró a uno de los menores y le increpó que «si no estaban juntos, no eran tan valientes».

Segundos más tarde aparecía Francisco H. y comenzó a empujarle, por lo que Menjíbar trató de parar la pelea, pero no lo consiguió. El fallecido trató de escapar y comenzó una persecución por las inmediaciones hasta que cayó por unas escaleras entre golpes de los acusados.

El extronista consiguió levantarse y volver a escapar, pero volvieron a atraparle para inmovilizarle. Fue en ese momento en el que le propinaron dos puñaladas, una de ellas en el corazón, provocándole la muerte al instante.

La sentencia del Tribunal asegura que los culpables se aprovecharon de que Dani Menjíbar sufría «afectación de sus facultades psicofísicas» después de haber consumido «alcohol y cocaína». También se aprovecharon de la «superioridad numérica» que tenían, siendo cuatro contra uno.