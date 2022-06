Probablemente estamos ante uno de los “adiós” más duros de la industria de la música latina, y es que, desde que anunciara que este año se retira, Daddy Yankee nos brindó su último y gran álbum, Legendaddy, que estrenó el pasado 25 de marzo. Sin lugar a dudas, el pionero y creador del género del reggaetón dirá adiós a una más que exitosa carrera a principios de 2023, cuando finalice su gira de despedida. Sin embargo, antes de que esto se haga realidad, el artista ha presentado la que podría ser su última canción.

En esta ocasión, estamos hablando de una nueva colaboración que, por el momento, no tiene nombre oficial al igual que fecha de lanzamiento. Aunque esto no sería lo más importante, sino la compañía del tema, ya que el propio artista ha anunciado a través de sus redes sociales que trabajará junto a dos artistas míticos del género, Wisin & Yandel, y otro que aún queda por desvelar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daddy Yankee (@daddyyankee)

«No me podía ir sin este junte 🤴🏻🤴🏻 + 🐐 +??? = 🎞💿», incluía el artista en la descripción de su último post en su cuenta de Instagram. Muchos de sus fanáticos descubrieron que los dos primeros emoticonos se tratarían del icónico dúo. Sin embargo, por el momento todavía queda por resolver esa quién sería ese otro artista que tantas teorías está originando al respecto.

Recordemos que esta no es la primera vez que Daddy Yankee colabora con el dúo intérprete de No Se Olvida. Ya nos sorprendieron con auténticos temazos junto al rey del género como en No me dejes solo, Todo comienza en la disco o Si supieras, entre otros temas. Estos suponen claros ejemplos de la excelente química que hay entre estos artistas, y es que, sea quien sea el tercer integrante, solo podemos esperar lo mejor en esta nueva colaboración.