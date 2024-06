Poco a poco, y con el paso del tiempo, First Dates ha logrado convertirse en uno de los shows televisivos más vistos por los espectadores de Cuatro. Recientemente, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a comensales tan peculiares como Jenifer y Rafa, dos solteros con muchas ganas de encontrar a su media naranja.

La primera en llegar al local fue Jenifer, una artista circense que siempre ha «sido a la que la han dejado». Se presentó en el programa de Mediaset España con el objetivo de encontrar un hombre con el que formar una familia y tener una historia de amor de verdad.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪💕 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates31M en directo en @cuatro | https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/6gGaGu5iBO — First Dates (@firstdates_tv) May 31, 2024

Minutos después llegó Rafa, un obrero almeriense de 34 años, muy romántico, que se reserva los besos para los momentos más íntimos. El primer encuentro de la pareja de solteros no fue el esperado, pues el comensal no era el prototipo de hombre que Jenifer andaba buscando. Sin embargo, y a pesar de ello, procedieron con la cita.

«En cuanto lo he visto he dicho ‘este no es para mí’», manifestó la joven de 30 años. La velada fue transcurriendo, pero la cosa no mejoraba entre ambos. De hecho, la soltera no pudo evitar sentirse molesta al escuchar que su cita le sumó más edad de la que tenía en realidad. «Tu me ves de normal y parezco una niña de 22 años. Estoy acostumbrada a que me echen 22 o 25 años y me ha echado 34 años», dijo sin dar crédito.

Cuando Jenifer le contó la edad que tenía, Rafa vivió un verdadero momento de ‘tierra trágame’. «Ahí la he cagado», comentaba avergonzado. A pesar de ello, poco a poco, fueron percatándose de que tenían más cosas en común de las que creían. Ambos eran dos personas muy aventureras y con alma viajera, por lo que conectaron inmediatamente.

Jenifer en First Dates: «Tengo que probar esa lengua»

«A mí futura pareja le tiene que gustar viajar, sino sería imposible», afirmó la soltera. Tras un encuentro donde las risas no faltaron, los participantes se enfrentaron al momento más temido del programa: la decisión final. Por ello, y sin pensárselo dos veces, Rafa aceptó querer tener un segundo encuentro con Jenifer.

Sin embargo, lo que no sabía el joven es que su cita no había sentido la chispa que necesitaba para seguir adelante. A pesar de su «no», el comensal le quiso mostrar algo antes de irse. «Cuando sea la ocasión te haré un nudo con la lengua», le dijo mientras decidió enseñarle a su cita su gran lengua. «Madre mía, como tiene que chupar», declaraba la soltera, cambiando de opinión rápidamente.

«Ahora se arrepiente de decirme que no», bromeaba él. «Tengo que probar esa lengua», dijo Jenifer, entre risas. Unas declaraciones con las que dejaban claro que salían de First Dates juntos y dejaban la puerta abierta a un nuevo encuentro.