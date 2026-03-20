Críticas a Isabel Aaiún tras lanzar ‘Joseto (He visto dragones)’, un tema que recuerda a ‘Potra Salvaje’

En 2024, Isabel Aaiún se convirtió en protagonista absoluta del verano, y todo como consecuencia del gran éxito que cosechó con Potra Salvaje. Entre otras tantas cuestiones, porque, inevitablemente, se vincula con la Eurocopa 2024 en la que España resultó ganadora. A pesar de todo, la artista ha continuado lanzando éxitos como El Himno de Mi Peña, que también fue muy escuchado el pasado año. Pero no todo queda ahí, ha querido seguir probando suerte. ¿De qué forma? Publicando un nuevo tema que lleva por título Joseto (He visto dragones). No es ningún secreto que este nuevo proyecto mantiene a la perfección esa energía y estilo festivos que tantísimo le caracterizan. Aun así, son muchos los usuarios en redes sociales que no han podido evitar compararla con Potra Salvaje. Es por eso que la polémica no ha tardado en hacerse presente, debido al supuesto parecido que existe entre ambas canciones.

En una publicación de Instagram, donde anunciaba el lanzamiento de Joseto (He visto dragones), Isabel Aaiún recibió numerosos mensajes relacionados con esa presunta similitud: «Esta es la misma canción con otra letra, ¿no?», «Mismo ritmo que la anterior… madre mía. Casi casi la misma. Todo para ganar audiencia», «¿¿¿Suenan todas parecidas???», «Esto me suena, ¿no?» o, incluso, «Oye Alexa, hazme una canción a partir de la Potra Salvaje», son algunos de los tantos que se pueden leer. Pero no todo queda ahí, puesto que en TikTok también se mostraron muy críticos con la cantante: «Hay que saber cuándo parar», «Es casi el mismo que ‘La Potra’, sin ofender» o «Hace el mismo ritmo melódico con el que triunfó y ya parece que no sabe hacer otra cosa».

A pesar de todo, también hubo usuarios en redes sociales que no dudaron en salir en defensa de Isabel Aaiún en ambas redes sociales: «Pero vamos a ver… ¿¿¿Los comentarios??? ¿Pero ahora qué sois, todos críticos? Que os dan un móvil y os sentís con mucho poder….», se puede leer en Instagram.

En TikTok, por su parte, también nos encontramos con un mensaje defendiendo la nueva propuesta de la artista: «La gente sabe que existe el estilo? Camela hacía las ‘mismas canciones’ toda la vida. Nos hemos vuelto un poquito peculiares». Lo que es un hecho es que, con estos comentarios, está claro que a muchos les fascina el estilo de Isabel Aaiún, pero también otros tantos empiezan a tener ciertas expectativas en cuanto a innovación se refiere.

Todo ello mientras la artista sigue en su línea de mantener su identidad musical, tratando de evitar que cada proyecto que saca a la luz «parezca igual» que Potra Salvaje. De ahí que, aunque a muchos les ha encantado Joseto (He visto dragones), otros no han podido hacer comparaciones que les ha condicionado por completo. Al fin y al cabo, es el público el que tiene la última palabra. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? ¿Joseto (He visto dragones) es una nueva versión de Potra Salvaje o, en cambio, se trata de una canción más de Isabel Aaiún?