Anita Williams muestra su dedo amputado tras su accidente en ‘GH DÚO’: «Ha sido un calvario»

En las últimas semanas, durante su participación en GH DÚO, Anita Williams tuvo que salir de la casa más famosa de Tres Cantos de forma urgente para ser atendida en un hospital. En una gala en directo, mientras los concursantes debían encontrar un objeto por la casa, la catalana tuvo la mala suerte de cortarse parte del dedo, lo que provocó que comenzase a sangrar de forma verdaderamente impactante. A pesar de haber vivido ese momento en directo, muchos estaban cada vez más convencidos de que Anita Williams estaba exagerando la situación, llegando a poner en duda el dolor que estaba sintiendo. Tiempo después de haber puesto punto y final a su paso por el reality, donde consiguió la segunda plaza, confirmó que sufrió una amputación de la falange distal y que, debido a la naturaleza del corte, los cirujanos no pudieron ponerle puntos de sutura.

Así pues, la ex participante de La isla de las tentaciones tuvo que ser testigo de cómo su cuerpo tenía que cerrar la herida por sí mismo, convirtiéndose en «una auténtica tortura diaria», tal y como ella misma describió. Es por eso que su paso por la casa de Tres Cantos no fue tan idílico como muchos se atrevieron a definir, puesto que tenía que hacer frente a una fuerte medicación, y hacerlo en las mismas condiciones que el resto de compañeros. Al fin y al cabo, le recetaron muchísimas pastillas, entre analgésicos y antibióticos, para soportar el dolor de esa herida abierta. Por si fuera poco, uno de los instantes en los que muchos comenzaron a creer que estaba «exagerando» fue cuando comenzó a participar en juegos de inmunidad a pesar de que los médicos se lo prohibieron. Y todo porque no quería ser «un mueble» en la casa: «Tengo una mano y dos piernas», aseguró.

En el vídeo compartido en sus redes sociales, Anita Williams no puede evitar sentirse verdaderamente molesta con la manera en la que se gestionó la situación del accidente desde fuera. ¿El motivo? Se abogaba en todo momento por la calma, cuando ella, en realidad, se estaba desangrando.

Ahora que se puede apreciar la cicatriz de su dedo, la catalana ha aprovechado para pedir respeto a todas las personas que le criticaron y que le tacharon de exagerada, especialmente en las últimas semanas de concurso. «Parad de llamarme mentirosa, porque no lo soy. Ha sido un calvario», explicó. Poco después, no tuvo reparos a la hora de enseñar a cámara las secuelas de ese accidente que marcó un gran punto de inflexión en su paso por la cuarta edición de GH DÚO.

Por lo tanto, no queda ninguna duda: Anita Williams perdió parte de su dedo durante esa prueba exprés en pleno directo. Inevitablemente, ha provocado la apertura de un debate sobre la seguridad en las pruebas en Gran Hermano. Algo que también puede llegar a extrapolarse al reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. Lo que es un hecho es que Anita ha vuelto a demostrar que es una auténtica guerrera.