La casa más increíble de Europa está sobre una roca en el río: la Casa Drina en Serbia

Una casa increíble la podemos visitar sobre una roca en el río, Casa Drina en Serbia es un punto de Europa que destaca. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para una combinación de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que nos hace visualizar casas de ensueño. Buscamos siempre las más originales qué visitar o ver por delante.

Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve y puede acabar siendo un punto de partida ante unos cambios que, sin duda alguna, deberemos tener en cuenta. Viajar por el mundo, en busca de este lugar que nos apasionará puede ser esencial. En estos días en los que cada detalle cuenta de forma sorprendente. Llega una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días que tenemos por delante. Una casa se ha convertido en la antesala de algo más, de una situación del todo inesperada que puede ser esencial en estos días.

Esta es la casa más increíble de Europa sobre una roca en el río

Una roca en el río puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Un cambio en la manera de construir que integra las casas en la naturaleza. En esos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una manera sorprendente.

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, de la mano de una serie de detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada elemento cuenta, de una forma que hay que poner en práctica en estos días.

Este lugar de Europa es uno de los que tiene por delante algunos elementos que pueden ser esenciales. Es momento de poner en práctica una serie de elementos que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo de una forma diferente. Este tipo de elementos que tenemos por delante y que podrían acabar siendo esenciales.

Las casas más bonitas de Europa nos las muestran unos expertos en viviendas que pueden descubrirnos un punto que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve, en estos días que tenemos por delante.

Así es la casa Drina en Serbia

Un país no muy lejano nos descubre una forma de construcción que pone los pelos de punta. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que buscamos puntos del planeta que acaben siendo especiales.

Tal y como nos explican los expertos de El Idealista: «Casa Drina es una pequeña casa de madera construida sobre una roca que aflota en el centro del río Drina, frente a la ciudad de Bajina Bašta, en el oeste de Serbia, a pocos kilómetros de la frontera con Bosnia-Herzegovina. Desde el punto de vista geográfico, Casa Drina se encuentra a lo largo de la carretera nacional que conecta Bajina Bašta con la presa de Perućac, a unos 160 km al suroeste de Belgrado y a 100 km de Užice. La roca sobre la que descansa la casa emerge en un tramo relativamente tranquilo del río, bastante cerca de la orilla, pero aún así en pleno lecho. Pero, ¿cómo llegar a este lugar mágico? En coche, desde Belgrado, se sigue la autopista E763 hacia Čačak y luego se continúa en dirección a Užice y Mokra Gora, finalmente desviándose hacia Bajina Bašta. El trayecto dura una media de tres horas a tres horas y media, dependiendo del tráfico y de las paradas. Una vez que llegue a Bajina Bašta, puede seguir las indicaciones hacia la orilla del río, donde se encuentra la casa».

Siguiendo con la misma explicación: «Para aquellos que se alojan en la zona de Zlatibor, Mokra Gora o en el Parque Nacional de Tara, el desvío para ver la casa en el río Drina es corto y absolutamente recomendable. Sin embargo, solo se puede ver desde lejos: la casita no está abierta al público como un museo normal o una casa privada visitable, y no hay un puente o una pasarela que permita caminar desde la orilla. En algunos períodos de verano, con condiciones de agua tranquilas y clima estable, puede suceder que los lugareños lleguen a Casa Drina en barco o kayak para una excursión».

Esta construcción tiene una peculiar historia: «Si la ubicación de la casa en el río es definitivamente curiosa, su historia lo es aún más. Durante los primeros años sesenta en Bajina Bašta, un grupo de chicos locales buscaba un lugar tranquilo para tomar el sol, nadar y estar juntos lejos de las multitudes. Notaron una roca plana en medio del río Drina, prácticamente perfecta como plataforma natural para surdirse y descansar. Aquí comenzaron a transportar tablas y tablas de madera con pequeños barcos y, pieza por pieza, construyeron una plataforma y luego una pequeña estructura para protegerse del sol y del viento. Uno de los protagonistas de esta empresa fue Milija Mandić, a menudo considerado el «padre» de Casa Drina. Con la ayuda de amigos y conocidos, a lo largo de los años amplió y reforzó la estructura, siempre utilizando materiales fácilmente transportables por agua. A pesar de que algunas inundaciones del río destruyeron la casa, la comunidad de Bajina Bašta se arremangó y reconstruyó la casita, como testimonio de un fuerte vínculo afectivo con este lugar inusual».