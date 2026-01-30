Anita Williams preocupa tras sufrir un aparatoso accidente en ‘GH DÚO’: «Está siendo atendida»

GH DÚO 4 regresó, un jueves más, y lo hizo con el objetivo de emitir una nueva gala. El popular formato, presentado por Jorge Javier Vázquez, se ha convertido en una de las apuestas más importantes de la temporada. Pues, tras el fracaso de la edición de anónimos, el grupo de comunicación ha apostado por sacar su as bajo la manga. De esta manera, en el programa de anoche, la audiencia fue testigos de un abandono, dos expulsiones y un pequeño percance de Anita Williams. Y es que, la catalana preocupó a todos al desaparecer, sin previo aviso. Una situación que no pasó desapercibida, por lo que el presentador se vio en la obligación de explicar lo sucedido.

Primeramente, Jorge Javier Vázquez quiso «tranquilizar a todos los familiares de Anita». Pues, la ausencia de la joven en pantalla era por un motivo en concreto, pero nada de lo que preocuparse. «Ha tenido un percance muy aparatoso», indicó. Fue entonces cuando el comunicador quiso profundizar sus palabras. «Se ha visto una imagen de Anita chorreando sangre como si le hubieran cortado los cinco dedos de la mano. Pero bueno, está siendo atendida, los ha conservado los dedos… O sea que, por favor, tranquilidad», comentó.

Anita Williams en atendida por el equipo médico de ‘GH DÚO 4’

Vázquez intentó no alarmar a nadie, por lo que quiso aplicar un poco de humor. Reiterando su información, indicó que todo «está todo bajo control». La gala avanzó con normalidad y, como comentábamos en líneas anteriores, hubo dos expulsados. Belén Rodríguez no logró superar las nominaciones, por lo que abandonó la casa de Tres Cantos. Pues, fue votada con un 61,3% en su contra.

Por su parte, Cristina Piaget celebró su permanencia en la casa. Lejos de quedar aquí, la audiencia eligió a los concursantes que menos estaban aportando en el reality. Tres rostros que serían sentenciados, pues uno de ellos abandonaría el formato. De esta manera, quedaron sentenciados Gloria González, Mario Jefferson y Raquel Salazar.

El público consideró que son los que menos contenido están aportando a la edición. Por lo tanto, uno de ellos abandonaría el formato. Así pues, a través de una votación express, se decretó que el participante que debería abandonar GH DÚO 4 era Mario Jefferson.

Anita Williams, entre lágrimas, con el abandono de Carmen Borrego

Antes del «aparatoso accidente» de Anita Williams, Carmen Borrego tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros de edición. Un adiós que dejó a la catalana completamente rota. Pues, durante su estancia en la casa, ambas lograron crear una bonita amistad. «A los bebés, que vuelvan al primer día», dijo la hermana de Terelu Campos.

Borrego se despidió de sus compañeros, pero Williams le hizo una promesa. «Te la voy a mandar para que te la lleven», le dijo. Por su parte, la colaboradora solo tenía buenas palabras para Carlos Lozano, Belén Rodríguez, Antonio Canales, Raquel Salazar y Anita Williams. Sin lugar a duda, una gala repleta de sorpresas.