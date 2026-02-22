Castilla y León: Día poco nuboso con brumas y ligero ascenso de temperaturas, según AEMET

Hoy, 22 de febrero de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se espera un día poco nuboso, adornado con nubes altas que podrían dar paso a brumas y nieblas matinales, especialmente en la meseta. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, siendo más notable en las mínimas en las zonas montañosas, aunque se prevén heladas débiles dispersas. El viento soplará de forma floja y variable, aportando un toque de calma a la jornada.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 22 de febrero

Cielo nublado y ambiente fresco en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia, dejando el ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados y aunque la sensación térmica alcanzará los 17, la humedad en el aire puede hacer que el día se sienta un poco más pesado. La salida del sol a las 08:09 nos regalará unas horas de luz que se extenderán hasta las 19:02, permitiendo disfrutar de la belleza del atardecer.

Ya por la tarde, el viento se mantendrá en calma, sin ráfagas que perturben la tranquilidad del día. Las temperaturas seguirán siendo agradables, con un leve descenso hacia la noche, cuando el termómetro marque alrededor de 11 grados. En este ambiente sereno, no se prevén sorpresas en forma de lluvia, lo que permitirá a los leoneses disfrutar de un día apacible y sin contratiempos.

Zamora: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto, donde el viento sopla con fuerza, creando una atmósfera tensa y expectante. A medida que avanza el día, las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 18 grados, mientras la humedad se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100%.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento que superarán los 30 km/h. La sensación térmica podría descender, haciendo que el frío se sienta más agudo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente fresco

Este miércoles, Salamanca amanece con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas del día. La temperatura se sitúa en torno a los 16 grados, con una sensación térmica que puede alcanzar los 19. A medida que avanza la mañana, el ambiente se mantendrá fresco, aunque la humedad relativa, que puede llegar al 95%, aportará una sensación algo pesada.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados. La jornada se desarrollará sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. Con la salida del sol a las 08:07 y su puesta a las 19:05, Salamanca contará con más de 11 horas de luz para aprovechar al máximo.

Valladolid: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que alcanzarán los 18 grados. Aunque no se esperan lluvias, puede haber alguna brisa suave que refresque el ambiente, ideal para disfrutar de un día sin cambios significativos.

Es un momento perfecto para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La tranquilidad del día invita a aprovechar el tiempo en compañía de amigos o familiares, disfrutando de un café en una terraza o simplemente caminando por los parques de la ciudad.

Cielos despejados y ambiente cálido en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 1°C, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 16°C, con un viento suave del sur que aportará una agradable sensación térmica.

Por la tarde, el tiempo se mantendrá estable, perfecto para actividades al aire libre. No olvides llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender al caer la noche. ¡Aprovecha el sol y disfruta de este hermoso día!

Palencia: cielo cubierto y viento fresco

Las primeras horas traen un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 4 grados. A medida que avanza la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 17 grados por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más cálida.

Se prevén ráfagas de viento que aportarán un toque dinámico a la jornada y aunque no se anticipan lluvias significativas, es recomendable llevar un paraguas por si acaso. La tarde podría traer algunas nubes pasajeras, pero en general, se espera un día agradable para disfrutar al aire libre.

Cielos despejados y sol radiante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 4 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La brisa suave, con vientos de hasta 5 km/h, añade un toque agradable al ambiente, aunque la sensación térmica puede descender a 1 grado.

A medida que avanza el día, el sol irá ganando protagonismo, elevando la temperatura hasta los 19 grados por la tarde. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, así que es un buen momento para salir a disfrutar del aire libre. No olvides llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando el termómetro volverá a descender.

Segovia: cielo despejado con nubes y chubascos

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 6°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 17°C por la tarde, aunque el viento de dirección variable soplará a 5 km/h, aportando una agradable sensación térmica.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y, con ellas, la posibilidad de chubascos puntuales. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, especialmente al caer la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a 8°C.

Día soleado y agradable para disfrutar en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo despejado que promete un día agradable. A medida que avanza la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 11 grados, con una sensación térmica que se siente un poco más fresca. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la experiencia sea placentera.

Por la tarde, el sol brillará con fuerza, alcanzando una máxima de 18 grados. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de unas largas horas de luz desde la salida del sol a las 08:01 hasta su puesta a las 18:51. Sin probabilidad de lluvia, será un día ideal para salir y disfrutar del aire libre.