Hoy, 22 de febrero de 2026, el cielo se presenta despejado o poco nuboso en toda la provincia de Barcelona, con temperaturas mínimas en ascenso en las zonas montañosas y máximas también en aumento. El viento soplará de forma suave, predominando del suroeste en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 22 de febrero

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 8 grados al amanecer, la sensación térmica se siente un poco más fresca, pero a medida que el sol asome a las 07:36, la calidez comenzará a hacerse notar. La brisa suave, con vientos de hasta 5 km/h provenientes del sureste, acariciará la piel, haciendo que el ambiente sea agradable y propicio para pasear.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 18 grados, brindando un respiro cálido antes de que el sol se despida a las 18:33. La humedad, que oscilará entre un 35% y un 65%, mantendrá el aire ligero, sin riesgo de lluvias en el horizonte. Así, la jornada se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado que promete un cierre de día espléndido.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento moderado

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad moderada de 5 km/h, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 5 grados. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque la probabilidad de lluvia es baja, la humedad alcanzará niveles del 75%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado.

La tarde traerá un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando hasta 19 grados, pero el viento podría intensificarse, con ráfagas que superan los 30 km/h. Este contraste entre la frescura matutina y el calor vespertino puede resultar desconcertante. Se recomienda llevar un paraguas, ya que aunque la lluvia no es inminente, el tiempo puede cambiar rápidamente.

Ambiente fresco y soleado hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:36. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de 6°C, pero la sensación térmica podría descender a 4°C, lo que sugiere que es recomendable abrigarse un poco al salir. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando protagonismo y se espera que la temperatura alcance un máximo de 18°C, con una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 75%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y el viento soplará del sureste a una velocidad media de 5 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es importante estar atentos. La jornada se presenta agradable, sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día completo de sol hasta la puesta del sol a las 18:32. En resumen, será un día fresco y soleado, perfecto para actividades al aire libre.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 21 grados. Aunque hay una leve posibilidad de algunas nubes, no se esperan lluvias significativas ni vientos fuertes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. La tranquilidad del tiempo invita a realizar actividades al aire libre, perfectas para desconectar y disfrutar de la ciudad.