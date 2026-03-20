Dos detenidos, uno de ellos menor, por agredir en Palma a una trans al grito de «¡maricón, tienes rabo!»

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, acusados de agredir a una persona trans lanzándole una botella de cristal y alcanzándole la misma en la pierna, al grito de «¡maricón, tienes rabo!» en repetidas ocasiones.

Los hechos se desarrollaron en las inmediaciones de la calle Manacor, en la capital balear. Allí, un joven de 18 años, de origen africano, acompañado de un menor -español- de 17 años, se aproximaron a una mujer transexual que se encontraba en la vía pública. Según se desprende de la información policial a la que ha tenido acceso OKBALEARES, no existió ningún tipo de intercambio verbal previo entre las partes antes de que ambos se dirigieran hacia ella.

Cuando los jóvenes se percataron de la presencia de la mujer transexual, reaccionaron con una actitud hostil, profiriendo insultos a viva voz en plena calle, en lo que constituye un claro ataque motivado por la orientación sexual de la víctima.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, estos hechos reflejan una conducta reiterada: al día siguiente, los implicados volvieron a salir con la misma intención, repitiendo las agresiones verbales y evidenciando una preocupante persistencia en su comportamiento. Fue entonces cuando, agazapados entre dos vehículos, lanzaron las botellas de cristal contra la víctima.

Tras la denuncia interpuesta por la víctima, agentes de la Policía Nacional pusieron en marcha una investigación con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar la identidad de los responsables. Gracias a las diligencias practicadas, pocos días después se logró localizar y proceder al arresto de los dos jóvenes implicados en los hechos.

Resulta especialmente llamativo, y a la vez preocupante, no solo la naturaleza de la agresión, sino también la corta edad de los presuntos autores. Este tipo de comportamientos pone de manifiesto la persistencia de actitudes intolerantes que tienen cabida incluso entre los más jóvenes.

En la actualidad, ambos se enfrentan a acusaciones por un presunto delito de odio. Al que podría sumarse un delito de lesiones, a la espera de que la víctima aporte el correspondiente parte médico que permita concretar el alcance de los daños sufridos e incorporarlo formalmente a la denuncia.