El Ayuntamiento de Palma borra las pintadas turismofóbicas de las que alertó OKBALEARES

Las pintadas turismofóbicas aparecidas en el centro de Palma para dar la bienvenida a la temporada de cruceros en la capital balear, y de las que dio cuenta OKBALEARES el pasado 15 de febrero, han sido eliminadas.

OKBALEARES ha podido constatar el resultado de la acción de los operarios de la empresa pública Emaya. Las pintadas llevaban varios días en una pared de la céntrica y transitada calle del Mar. El 15 de febrero las difundió este periódico y muy pocos días después fueron borradas por los operarios de la empresa pública, como certifica la imagen que hoy publica OKBALEARES.

El borrado de grafitis y pintadas está siendo uno de los grandes objetivos del Ayuntamiento de Palma durante esta legislatura, en la que ya se han eliminado miles de ellos.

En este caso, los turismofóbicos radicales dejaron atrás su hibernación y decidieron dar la bienvenida a los turistas que lleguen a Palma ante el inminente inicio de la temporada turística. «Basta de turistas» era la primera pintada callejera del año de los turismofóbicos radicales en la capital balear.

La pintada en cuestión estaba en pleno centro histórico de Palma. En concreto, en la turística calle del Mar, que une la Plaza de la Reina y la Plaza de la Llotja, junto a la sede del Govern balear.

Con ella pretendían hacerle saber al turista que no es bienvenido a Palma y secundaban el discurso de formaciones políticas de la izquierda balear como el PSOE y Més per Mallorca, que ya han puesto el grito en el cielo por el muy leve incremento de visitantes registrado en Baleares en 2025.

Han sido los primeros ataques en Palma, pero no en Mallorca. Tal y como adelantó hace unas semanas OKBALEARES, los radicales turismofóbicos han vuelto a la carga con nuevas pintadas vandálicas contra residentes extranjeros en la isla. El objetivo fueron varias fincas rurales del municipio de Santanyí, que amanecieron con grafitis dirigidos a la comunidad alemana: «Fuera de Mallorca, putos alemanes, no os queremos más».

Las pintadas aparecieron en las puertas de varias casas, aunque por el momento se desconoce la autoría de estos hechos. Todo parece indicar que detrás pueden estar colectivos turismofóbicos que en los últimos meses han atacado inmobiliarias y negocios de extranjeros.

Desde Vox no han dudado en condenar de manera «tajante, rotunda y sin matices» estos actos. El concejal del partido de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Santanyí, Jorge Pérez, ha asegurado que «lo sucedido es absolutamente inaceptable y vergonzoso».