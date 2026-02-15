Los turismofóbicos radicales se adelantan a la temporada y dejan su bienvenida a los turistas en Palma

Ya están aquí de nuevo. Han dejado atrás la hibernación y han decidido dar la bienvenida a los turistas que lleguen a Palma ante el inminente inicio de la temporada turística. «Basta de turistas» es la primera pintada callejera de los turismofóbicos radicales en la capital balear.

La pintada en cuestión está en pleno centro histórico de Palma. En concreto en la turística Calle del Mar que une la Plaza de la Reina y la Plaza de la LLotja, junto a la sede del Govern balear.

La pintada lleva ya algunos días ahí y está estampada en un punto estratégico por el que pasearán los turistas de los cruceros cuya temporada alta está a punto de iniciarse.

Con ella pretenden hacerle saber al turista que no es bienvenido a Palma y secundan el discurso de formaciones políticas de la izquierda balear como el PSOE y Més per Mallorca que ya han puesto el grito en el cielo por el muy leve incremento de visitantes registrado en Baleares en 2025.

Han sido los primeros ataques en Palma pero no en Mallorca. Tal y como adelantó esta semana OKBALEARES, los radicales turismofóbicos han vuelto a a la carga con nuevas pintadas vandálicas contra residentes extranjeros en Mallorca. Esta vez el objetivo han sido varias fincas rurales del municipio de Santanyí, que han amanecido con grafitis dirigidos a la comunidad alemana: «Fuera de Mallorca putos alemanes, no os queremos más».

Las pintadas han aparecido en las puertas de varias casas, aunque por el momento se desconoce la autoría de estos hechos. Todo parece indicar que detrás pueden estar colectivos turismofóbicos que en los últimos meses han atacado inmobiliarias y negocios de extranjeros.

Desde Vox no han dudado en condenar de manera «tajante, rotunda y sin matices» estos actos. El concejal de los de Abascal en el Ayuntamiento de Santanyí, Jorge Pérez, ha asegurado que «lo sucedido es absolutamente inaceptable y vergonzoso».