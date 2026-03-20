‘Deadloch’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 2 de la serie de Prime Video?

Ha sido una larga espera, pero, por fin, Prime Video ha traído de vuelta a su catálogo una de las ficciones que más conquistó a sus suscriptores en el 2023. Y es que, Deadloch ha vuelto de manera oficial este 20 de marzo y lo ha hecho de la mano de sus nuevos episodios. La ficción se presenta como una comedia criminal australiana, bastante particular, que mezcla misterio y humor. De esta manera, tal y como se pudo ver en la primera temporada, la historia se sitúa en un pueblo costero de Tasmania, llamado Deadloch.

Siempre ha sido un lugar tranquilo y sin problemas, pero un día aparece un hombre muerto. Ante ello, Dulcie Collins y Eddie Redcliffe, dos detectives con personalidades y cualidades muy diferentes, intentan resolver este misterio. Juntas intentan atar cabos y resolver este crimen, pero irán descubriendo los secretos que envuelven el pueblo. Pues, ya lo dicen, nada es siempre lo que parece. Un conjunto de situaciones, cada cual más surrealista que la anterior, que son abordadas durante 8 episodios. Eso sí, esto ocurre en la primera temporada. Ahora, nuevos capítulos han visto la luz en Prime Video y la emoción de los fans no puede ser mayor.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 2 de ‘Deadloch’?

Como comentábamos en líneas anteriores, la primera temporada de Deadloch vio la luz el 2 de junio de 2023. La serie se presentó en la plataforma de pago y lo hizo con 8 capítulos que no dejaron indiferente a nadie. Debido a su buen recibimiento, la producción fue renovada por una segunda temporada, la cual no ha sido emitida hasta ahora. Entre otras cuestiones, porque los fans han tenido que esperar casi 3 años para continuar descubriendo la historia.

Eso sí, dicen que lo mejor tarda en llegar. Por ello, la segunda temporada de Deadloch ha llegado pisando fuerte. La producción ha aterrizado con seis nuevas entregas, las cuales se encuentran disponibles al completo en Prime Video. Cada capítulo presenta una duración de unos 47 minutos, menos el último. Pues, la temporada concluye con un episodio de casi una hora de duración.

¿Qué sucederá en la segunda temporada de ‘Deadloch’?

En los nuevos capítulos de la serie, las detectives se reencuentran con el objetivo de investigar la muerte de Bushy, ex compañero de Eddie. Lejos de quedar aquí, también aparece el cadáver de una figura importante en una zona remota. La situación se complica cada vez más, lo que evidencia que el pueblo ya no es seguro.

Los altos cargos de la producción han avisado que el público será testigo de un misterio más grande, más caótico y donde participarán nuevos personajes. Sin lugar a dudas, un estreno muy esperado con el que la plataforma de pago ha querido darle la bienvenida a la primavera por todo lo alto. ¡No te lo puedes perder!