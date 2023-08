A veces el postparto puede ser complicado a nivel físico, pero sobre todo emocional. Hace ya un mes que Cristina Pedroche dio a luz a su hija Laia y tras haber vivido parte de este proceso se ha sincerado sobre cómo está llevando esta etapa.

La presentadora ha publicado una fotografía en Instagram acompañándola de un extenso texto en el que se ha abierto en canal sobre lo que está sintiendo en un postparto que ha definido como “intenso”. “No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar ‘estable’”, ha confesado en primer lugar.

“La niña es buenísima y casi ni llora, pero cuando lo hace siento que me arañan el alma, como si se me desgarrara, me duele en un sitio que no sabía ni que existía. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué”, ha explicado la madrileña sobre la montaña rusa de emociones que está viviendo.

“En este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir”, ha revelado Cristina Pedroche. El motivo que le ha llevado a ello son principalmente algunos miedos que posee. “Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta donde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor…”, enumera. “Aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil”, ha reconocido la presentadora.

Sin embargo, debido al cumplemés de la bebé decidieron salir a comer fuera para celebrarlo. Esta era la primera vez que utilizaban el carrito para transportar a la niña y Pedroche ha contado que también estaba nerviosa con este asunto. “Me agarraba a él como si se me fuera la vida en ello (porque así lo siento), en los bordillos prácticamente cogía el carro al vuelo para que la beba no notara cambios bruscos”, explica.

Finalmente, afirma que a pesar de todo sabe que poco a poco irá superando todas estas inseguridades: “Sé que tengo que relajarme para disfrutar más pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir”. Para ello cuenta con ayuda de profesionales a los que también ha querido agradecer su labor.

