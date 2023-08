Cristina Pedroche confiesa cuáles fueron sus dudas al recibir la propuesta de ‘Password’

El regreso de Password era uno de los más esperados del año. Atresmedia recuperó el exitoso formato, esta vez con Cristina Pedroche, quien estuvo a punto de rechazar la propuesta de ser la presentadora del concurso al estar embarazada de cinco meses y por las dudas que le vinieron en aquel momento a la cabeza.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Cristina Pedroche se ha sincerado y ha expresado que: «Dudé de si podría y de si lo haría bien», a pesar de que llevaba «mucho tiempo deseando dar un paso más» en su profesión. No obstante, consiguió dar un paso al frente gracias al «gran apoyo tanto por la cadena, la productora, amigos y familia».

Cristina Pedroche, admite que en el momento en el que le llegó la propuesta «estaba casi de cinco meses» y ahora, se siente orgullosa de la decisión que tomó al coger las riendas del concurso: «Creo que nunca me había sentido tan especial y con una energía más bonita».

El viernes nuevo programa ❤️❤️❤️ https://t.co/0nSj6PxmQJ — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 2, 2023

«Tener en mi tripa a mi hija me hacía sentirme más segura, me daba fuerza y hacía que se me olvidaran las largas horas de rodaje. Me acostaba y me levantaba con una gran sonrisa», ha expresado a través de su publicación de Instagram.

Además, Cristina Pedroche e ha querido poner en la piel de su hija y piensa que «cuando ella lo vea y sepa que estaba dentro de mí se sentirá orgullosa de su madre y esto hace que me explote el corazón». Unas emotivas palabras que han sido muy aplaudidas por sus seguidores.

Este viernes Password regresa a Antena 3 con una nueva entrega. Después de que en el primer programa emitido por la cadena de Atresmedia, Cristina Pedroche estuviera muy acompañada por su marido Dabiz Muñoz y su amigo y colaborador de Zapeando, Miki Nadal.